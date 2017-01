Uzausts uz pasaulē lielākajām stellēm

Darināts no Tibetas aitu vilnas

20.gadsimta mākslas darbs

Par Sūtņu akreditācijas zāli:

Paklājs Rīgas pils Sūtņu akreditācijas zālei tapis kopā ar atzītā vācu izcelsmes dizainera Jana Kata komandu. Tā izmēri – 8m x8 metri. Tepiķis ir austs Nepālā, vienā gabalā uz pasaulē lielākajām stellēm, savukārt tā dizains veidots, izmantojot grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa 1923.gadā radītā paklāja melnbaltās fotogrāfijas.Raksti un toņu gamma rekonstruēti, pētot muzejos pieejamos Cīruļa paklājus un konsultējoties ar Latvijas etnogrāfiem. Kā zināms, sūtņu akreditācijas zāles interjers mūsdienās ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā.„Paklāja aušana mums aizņēma aptuveni vienu gadu. Tas tika austs Nepālā uz lielākajām stellēm pasaulē – tieši tāpēc to ir izdevies uzaust vienā gabalā,” video stāsta ”Krassky” paklāju eksperts Aldis Gavroskis. Paklājā izmantota 100% Tibetas aitu vilna, kas ir labākais pieejamais materiāls.„Janam Katam ir pieredze darbā ar vēsturiskajiem materiāliem. Mēs zinājām, ka tas ir jādara viņam, jo viņš šobrīd ir vadošais paklāju dizaineris pasaulē,” skaidro Gavrovskis, „Es teiktu, ka tas tomēr vairāk ir 20.gadsimta mākslas darbs. Ņemot vērā paklāja vizuālo izskatu, es nezinu nevienu, kurš šobrīd rada kaut ko tādu. Arī aušanas tradīcijas, kuras tika izmantotas, ir daudz senākas nekā 21.gadsimta metodes – šis paklājs ir kaut kas vēsturisks, nevis mūsdienīgs.”Rīgas pils Sūtņu akreditācijas zāles vēsture iesniedzas pirmās, neatkarīgās Latvijas gados. 1923.gadā toreizējais Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste izteica vēlēšanos, ka Rīgas pilī vajadzīga latviskā stilā iekārtota telpa sūtņu akreditācijai.Lai to veiktu, tajā pašā gadā notika pils reprezentācijas telpu izdaiļošanas konkurss, kurā labākos panākumus guva Ansis Cīrulis. Pēc viņa dizaina no 1923. līdz 1926.gadam un 1929.gadā izveidoja visu telpas interjeru – sienu krāsojumu, iekārtas priekšmetus un griestu lustras.