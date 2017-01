Projekta veidotāji allaž uzsvēruši, ka pilnīga laime „UgunsGrēkā” nav iespējama, jo tā nozīmētu seriāla galu. Tikai intrigas un pēkšņas nelaimes ir tās, kas virza tālāk notikumus. Tāpēc tagad, kad seriāla noslēguma datums jau zināms, varam gaidīt visu to labāko.



Atceramies, ka iepriekšējās sezonas izskaņā Dana, sadzeroties miega zāles, gribēja padarīt sev galu, jo Eva grasījās publiski paziņot, ka viņa savulaik bijusi prostitūta. Sezona beidzās, Danai esot bez dzīvības pazīmēm. Nu, kā atklāj jaunās sezonas pirmās sērijas anotācija, Mareks slimnīcā apmeklēs Danu, bet jau ceturtajā sērijā Zembergs viņu izrakstīs no slimnīcas, kas nozīmē, ka viņa ir dzīva.



Saistošāk par Danas likteni varētu būt tas, kas notiks ar abām māsām – Sandiju un Kristu, jo viņu vārdi nevienā no anotācijām neparādās. Vien tas, ka Sandija paspējusi pārdot Āboliņu viesnīcu Felzenbaheram... Nepatikšanu vismaz pagaidām mazāk nekļūst arī Pētersonu viesnīcā, kurā atkal kāds noslepkavots, par ko vēsta kādā numurā Zentas atrastie asiņainie palagi. Bet Evas un Jāņa vidū joprojām aktuāls ir Grīnberga mantojuma jautājums.



Gaidot, seriāla pēdējās sezonas pirmo sēriju, piedāvājam aplūkot dažas spilgtas epizodes no seriāla uzņemšanas aizkulisēm.



Tā aizrit pēdējie seriāla „UgunsGrēks” filmēšanas brīži 2016. gadā





























































































































63 attēli