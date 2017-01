Prezentē Rīgas Centrāltirgus pārbūves plānu



































18 attēli



Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

“Šajā projektā tiks sakārtoti gan tirgus pagrabi, kas ļaus radīt daudz jaunu darbavietu, gan būtiski pārveidota zona pie kanāla – tā būs viegli pieejama un patīkama gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Gar kanālu būs veloceliņš, tiks izveidota jauna kuģīšu un laivu piestātne, gājēju pāreja Vecrīgas virzienā. Un ļoti svarīgi ir tas, ka šim projektam varēsim piesaistīt ievērojamu ES finansējumu,” uzsvēra N.Ušakovs.Patlaban Centrāltirgus ārtelpai un pazemes telpām steidzami nepieciešami pārbūves un labiekārtošanas darbi, inženierkomunikācijas ir novecojušas un sliktā stāvoklī. Tāpēc nepieciešams sākt objekta pārbūvi un Rīgas pašvaldība šo projektu izvirzījusi kā prioritāru Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai.Projekts „Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija 1.kārta” paredz attīstīt un revitalizēt Rīgas Centrāltirgus degradēto teritoriju – pazemes pilsētu (pagrabu daļu zem paviljoniem) aptuveni 2ha platībā, kanālmalu un Centrāltirgus ielu. Plānota Centrāltirgus zivju, sakņu, gastronomijas, piena un gaļas paviljonu pagrabstāvu un savienojošo tuneļu vienkāršota atjaunošana, Centrāltirgus teritorijas kanālmalas pārbūve no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi un Centrāltirgus ielas un lietu ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve no Prāgas ielas uz Maskavas un Gogoļa ielas pusi.Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada pavasarim. Būvprojekta izstrādei ir piešķirts finansējums no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda 230 000 eiro apmērā. Būvprojekta izstrādi veiks SIA „Baltex Group”. Būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai paredzēts finansējums 6 miljonu eiro apmērā, no kuriem ERAF finansējums būtu ap 5 miljoniem eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 913 000 eiro. Projektu realizēs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.Rīgas Centrāltirgus jau 86 gadus ir rīdzinieku vidū iemīļota iepirkšanās un iecienīta ārvalstu viesu apskates vieta, kuru ik dienu apmeklē no 80 000 līdz 100 000 cilvēku, kuri par tirgus priekšrocībām min plašu izvēli, svaigus produktus un zemākas cenas.Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Dzintars Balodis projekta prezentācijas pasākumā pasākumā uzsvēra: “Nav šaubu, ka Centrāltirgum ir liels potenciāls un tas, līdzīgi kā tirgus arī citās pasaules pilsētās, ik dienas pulcē daudz cilvēku un savā ziņā ir pilsētas sabiedrības spogulis un vizītkarte. Mēs Rīgā varam lepoties ar vēsturiskām tradīcijām bagātu tirgu, kas ir viens no lielākajiem Eiropā, un tas mums uzliek par pienākumu par to pienācīgi rūpēties.”“Centrāltirgus kanālmalas un pagrabu rekonstrukcija ir sen gaidīts projekts. Šo darbu nozīmi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tirgus modernizācijā pastiprina iepretim tirgum iecerētā starptautiskās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” Rīgas stacija, kas piesaistīs arvien jaunus tirgus apmeklētājus. Esam gandarīti, ka ar Pilsētas attīstības departamenta atbalstu būs iespēja realizēt kanālmalas transporta kustības zonas paplašināšanu, nodrošinot gājēju un velosipēdistu kustību, Centrāltirgus ielas rekonstrukciju, atjaunojot tramvaja pieturas un ceļa segumu un veikt citus apjomīgus darbus, kā rezultātā spēsim sasniegt jaunus rezultatīvos radītājus, radot jaunas darba vietas un veicinot komersantu ne finanšu investīcijas, tādējādi paaugstinot arī Rīgas Centrāltirgu konkurētspēju kopumā,” stāstīja AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklis Kaspars Zauls.