Entuziasts Mednis atklāj Miera ielas noslēpumu

Arturs un kafejnīca "Loja".

Leģendārais Aivars-Ojārs.

Tallina un Viļņa netur līdzi Rīgas „hipsteru stūrītim”

Eiropas blogeru slavētā Miera iela

























































































































































Ielu pārņēmuši mākslinieki un kultūras ļaudis

Miera iela – Instagram fotogrāfu paradīze

Īpaši iecienīta esot tērpu īre. Ja paša skapī trūkst gana reprezentablu tērpu, tos uz īsu laiku var aizgūt te.

Kā šonedēļ tapa zināms, ceļojumu portāls "Travelsupermarket", sadarbībā ar ceļošanas apskatniekiem Ādamu Gofmanu un Emīliju Reju izveidojuši sarakstu ar Eiropas pilsētām un rajoniem, kuriem 2017.gadā būtu jākļūst par īpaši populāriem tūrisma galamērķiem. Miera iela ne tikai "izpogāja" populārus jauniešu pulcēšanās punktus tūristu mīlētākajās Eiropas valstīs, bet aizsteidzās priekšā arī Viļņas Užupim un Tallinas hipsterīgajam Kalamajas rajonam. Portāls Kasjauns.lv devās turp, lai pārbaudītu, vai arī šajā gadalaikā cildinātā iela ir gana pievilcīga un baudāma.Uz Miera ielas sastaptais Mednis portālam Kasjauns.lv stāsta, ka tā arī iepriekš izpelnījusies ceļojumu blogeru ievērību, tomēr ārzemnieki ne vienmēr tur atrod gaidīto un solīto, jo gluži vienkārši nezina, kur iet un ko aplūkot. Mednis uzskata, ka ārvalstu hipsteru pieredze būtu daudz pozitīvāka, ja kāds zinātājs viņiem parādītu to, kas nav uz delnas.Mednis, kurš nereti savos sociālajos tīklos dalās vērtējumiem par pilsētas brančiem un jaunajām kafejnīcām, atklāj - lai arī uz Miera ielas ir vairākas stilīgas kafejnīcas, visīstākie hipsteri dodoties uz kafejnīcu "Loja".Spriežot pēc ēdienkartes, tur gan nav it nekā, kas mūsdienu paaudzei šķietami iet pie sirds - teju visos ēdienos ir gaļa, glutēns, alergēni, nekas no tā nav sutināts vīnā, turklāt karbonādes nereti rotā treknas majonēzes "cepurītes", tomēr visīstenākie "labās mantas" pārzinātāji būs sastopami tieši šeit, nevis, piemēram, Miera ielas populārajā kafijas grauzdētavā "Rocket Bean Roastery".Tam, šķiet, ir izskaidrojums. Kā liecina kafejnīcas "Facebook" lapā ievietotie vēstījumi, ne tikai "komforta ēdiens" ir tas, kā dēļ cilvēki dodas uz šo pirms aptuveni 25 gadiem dibināto ēdināšanas iestādi - īsts prieks un acuraugs gan klientiem, gan personālam ir tuklā piraija vārdā Aivars-Ojārs. Zivs ir aptuveni 16 gadus veca un šobrīd sapņo par jaunu akvāriju - Aivars-Ojārs izaudzis tik liels, ka vecajā mājvietā vairs nevar ne apgriezties.Jau vēstījām, ka apskatā, kurā Miera iela guvusi tādu atzinību, iekļautās vietas vērtētas trīs kategorijās: kultūra, radošā pieeja un vērtība. Papildus tam izvērtēts arī specifisks koeficients – trendīgu radošās industrijas pazīmju (neatkarīgu, unikālu kafejnīcu, vintage modes veikaliņu, mākslas galeriju utt.) skaits uz vietējo iedzīvotāju skaitu.Blogeru vērtējumā punktus zaudēja vietas, kurās ir liels daudzums populāru veikalu un kafejnīcu ķēžu filiāļu (Starbucks, Costa utt.) – uzsvars likts uz netipiskiem, "neatklātiem", taču interesantiem Eiropas pilsētu uzdzīves stūrīšiem.Tūrisma eksperti sarakstā iekļāvuši galamērķus no visas Eiropas un īpaši priecē fakts, ka Miera iela izrāvusies tālu priekšā gan Lietuvai, gan Igaunijai. Viļņas apgabals Užupis ieņem vien 13.vietu, savukārt Tallinas hipsterīgais, strauji augošais rajons Kalamaja no 23 lokācijām ierindots 11.vietā."Netālu no pilsētas centra, Rīgā atrodama iela, kuru pilnībā pārņēmuši vietējie mākslinieki, mazie biznesi un kafejnīcu kultūras entuziasti," vēsta ceļotāju tīmekļa vietne."Miera iela Rīgā, līdzīgi kā citviet Eiropā, lepni vēsta par sevi kā neatkarīgu no pilsētas. Tā dēvētā „Miera ielas republika” ir oficiāls veidojums, kurā ik gadu notiek atbilstoši tematisks festivāls un tā var arī pretendēt uz valsts finansējumu," par Miera ielu raksta Travelsupermarket.com.Paši blogeri min vairākus iemeslus, kādēļ nopietniem, pieredzējušiem tūristiem un ceļotājiem šogad būtu obligāti jāpaviesojas Miera ielā, Rīgā. Īpaši izcelta kafejnīca "Rocket Bean Roastery" – tā esot viena no stilīgākajām vietām Rīgā un sava piedāvājumu klāsta, interjera un kafijas dēļ, esot īpašas uzmanības vērta.Un tad pats galvenais – norādītas arī vietas, kurās iespējams knipsēt īpaši smukas Instagram bildes. Kā apgalvo blogeri, miera ielā to esot bezgala daudz."Pastaigājiet pa Miera ielu! Tā ir Rīgas kafejnīcu kultūras centrs un, lai arī namu sienas un iežogojumi bieži vien atgādina par padomju ēru, ienākot teju vai jebkurā kafejnīcā, piedzīvosiet stila un krāsu eksploziju," teikts trendīgajā ceļotāju tīmekļa vietnē.Ceļojumu apskatnieku topā Rīgas Miera ielu pārspēj vien Vācijas stilīgais Kreicbergas rajons Berlīnē (vieta, kuru šķērsojis Berlīnes mūris), taču 3.vietā palicis Mančestras mazo biznesu rajons Ankota, Lielbritānijā.