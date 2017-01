Latvija drošības apsvērumu dēļ atteikusies no starta Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādē

Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde no 11. līdz 18.februārim notiks Turcijas pilsētā Erzurumā.Tikmēr Eiropas Olimpisko komiteju izpildkomiteja ceturtdien savā sēdē lēma neatcelt plānoto jaunatnes pasākumu Erzurumā, neraugoties ne uz kādiem apstākļiem saistībā ar drošības situāciju Turcijā un vairāk nekā 15 kontinenta valstu paziņojumiem par nepiedalīšanos vai daļēju piedalīšanos.Latvijas Ārlietu ministrija izplatītajā paziņojumā ir norādījusi, ka šobrīd ir nopietni jāizvērtē nepieciešamība ceļot uz Turciju. Pēc valsts apvērsuma mēģinājuma pagājušā gada jūlijā tur joprojām ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Tāpat Turcijā joprojām saglabājas augsta teroristu uzbrukuma iespējamība, un Ārlietu ministrija aicina izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un būt īpaši uzmanīgiem un vērīgiem, uzturoties tūristu iecienītās sabiedriskās vietās.LOK pieprasīja katra komandas sastāvā iekļautā sportista vecāku viedokli - atļaut vai neatļaut bērnam doties uz Turciju, kā arī katras sporta federācijas valdes lēmumu - piedalīties vai nepiedalīties Olimpiādē. Saņemtās atbildes bija ļoti pretrunīgas un liela daļa vecāku un federāciju vadība pauda uzskatu nepiedalīties Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādē Erzurumā, norāda Mālmeisters."Manuprāt, nekādi iespējamie finanšu zaudējumi, kuri nenoliedzami radīsies nepiedalīšanās gadījumā, nevar būt vērtīgāki par vecāku sirdsmieru un viņu bērnu drošību un veselību, ko ne Latvijas Olimpiskā komiteja, ne pasākuma organizatori 100% apmērā nevar nodrošināt," uzsver LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. "Līdz ar to uzskatu, ka LOK izpildkomiteja ir pieņēmusi pareizu lēmumu nedoties uz Olimpiādi un neriskēt ar mūsu jauno sportistu veselību un drošību. Jaunajiem sportistiem vēl būs daudz un dažādu iespēju sevi pierādīt sportā," norāda LOK prezidents.Iepriekš Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas sastāvā bija iekļauti vairāk nekā 50 jauno sportistu, kuri Erzurumā plānoja piedalīties deviņos sporta veidos - daiļslidošanā, šorttrekā, tramplīnlēkšanā, distanču un kalnu slēpošanā, snovbordā, biatlonā, kērlingā un hokejā.Pēc Latvijas vēstnieka Turcijā Pētera Kārļa Elferta un citu Eiropas nacionālo Olimpisko komiteju sniegtās informācijas, dalību Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādē Erzurumā ir atcēlušas Ungārijas, Austrijas, Lihtenšteinas, Šveices, Belģijas, Īrijas, Itālijas, Zviedrijas, Andoras, Izraēlas, Horvātijas, Azerbaidžānas un Grieķijas delegācijas, savukārt ar daļēju komandu Olimpiādē plāno piedalīties Francija (hokejs), Norvēģija (kērlings), Vācija (daiļslidošana), Lielbritānija (desmit sportisti), Čehija (izņemot hokejs) un Somija (izņemot hokejs).