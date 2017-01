NBS Apvienotā štāba pagalmā piektdien notika svinīga ceremonija, kurā NBS vadības grožus no Raimonda Graubes pārņēma Kalniņš.

Kalniņš sanākušajiem viesiem un karavīriem atzina, ka apzinās vērtību par kuru no šodienas ir pilnā mērā atbildīgs. "Šo vērtību karavīri un zemessargi ir izveidojuši un attīstījuši, sūri strādājot, trenējoties ikdienā un izpildot smagus uzdevumus Latvijā un ārpus tās. Šī vērtība ir Latvijas tautas augstais vērtējums un atzinums un ticība mums," uzsvēra Kalniņš.

"Šodien pieņemot šo amatu, man ir tikai viens galvenais mērķis - uzturēt augstās operacionālās spējas, kuras esam kopā izveidojuši un nodrošināt mūsu nesalaužamo armijas garu. Šodien pieņemot NBS komandiera amatu, esmu devis zvērestu un apņemos to izpildīt pilnā mērā ar atdevi un pienākušos godu," uzsvēra jaunais NBS komandieris.

Kalniņš atzinīgus vārdus veltīja iepriekšējam NBS komandierim Graubem, kurš, viņaprāt, devis milzīgu ieguldījumu NBS attīstībā, piebilstot, ka viņa vārds Latvijas militārajā vēsturē noteikti būs ierakstīts ar trekniem burtiem.



Graube savā uzrunā teica, ka amatā aizvadītie vairāk nekā seši gadi, iespējams, bijuši visintensīvākie un dinamiskākie no NBS attīstības viedokļa. Attīstību veicinājusi nedrošības un ģeopolitiskā situācija pie Latvijas robežām, tāpēc valsts sāka piešķirt vairāk līdzekļu NBS.

Apkopojot padarīto, Graube norādīja, ka Latvijā sākts domāt valsts pašaizsardzības kategorijās. NATO ir lielākais Latvijas aizsardzības garants, taču kolektīvā aizsardzība sākas ar pašas NBS spēju attīstību, par kurām iepriekš valsts bija aizmirsusi, piebilda Graube.

"Man ir prieks, ka NBS attīstību esam stiprinājuši, taču vēl ir ļoti, ļoti daudz darāmā, lai veicinātu valsts pašaizsardzības spējas. Kad valsts atrada nepieciešamos līdzekļus, NBS jau bija attīstības plāni, tāpēc varējām domāt un apgūt piešķirtos līdzekļus," norādīja Graube.

Aizvadītajos gados stiprinājusies NBS starptautiskā sadarbība, jo karavīri kļuva vēl profesionālāki un tika iesaistīti arvien sarežģītākās operācijās. Tāpat viņš uzsvēra Baltijas valstu sadarbību, kas tiek realizēta daudzos projektos.

Graube pauda lepnumu par katru karavīru, jo ir daudz mācījies no viņiem. "Mēs esam gatavi un varam šo valsti aizstāvēt, ja tas nepieciešams," viņš piebilda.

Graube gan brīdināja, ka nevarot pašreizējo NBS attīstību uztvert kā vienreizēju akciju. "Jāturpina piešķirt līdzekļus, jo valsts aizsardzība ir tikpat fundamentāls valsts pastāvēšanas priekšnoteikums kā ekonomika, veselība un izglītība," uzsvēra nu jau bijušais NBS komandieris.

Svinīgo maiņas ceremoniju apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS), Lietuvas bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Jons Vītauts Žuks, Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris ģenerālleitnants Riho Terras, Mičiganas Nacionālās gvardes komandieris ģenerālmajors Gregorijs Vadnais, NBS regulāro vienību komandieri, karavīri un citi viesi.

Saeima Kalniņu NBS spēku komandiera amatā apstiprināja pērn 22.decembrī. Kalniņš gan amatu varēs ieņem tikai uz vienu četrus gadus ilgu termiņu, jo februārī svinēs 60 gadu jubileju, kas ir maksimālais vecums militārajā dienestā augstākajiem virsniekiem.

Ģenerālmajors Kalniņš bruņotajos spēkos dien kopš 1997.gada, bet NBS Apvienotā štāba priekšnieka amatā - no 2016. gada augusta.

Dienestu sācis Zemessardzes 51.bataljonā, 2003.gadā iecelts par Izlūku mācību centra komandieri. No 2003. līdz 2005.gadam dienējis Mācību vadības pavēlniecībā, no 2005. līdz 2009.gadam - Zemessardzes štāba Operatīvās plānošanas pārvaldes priekšnieka amatā, savukārt no 2009.gada līdz apstiprināšanai Zemessardzes komandiera amatā - 2011.gadā, dienējis Zemessardzes štāba un Operatīvās pārvaldes priekšnieka amatā.

Graube pērn oktobrī informēja Nacionālo drošības padomi par iesniegumu, kurā lūdz viņu atvaļināt no amata pirms pilnvaru termiņa beigām. Graube paziņojis, ka plāno pievērstie sabiedriskajai darbībai, taču politikā neplānojot doties.

Līdz ar Kalniņa kļūšanu par NBS komandieri, šobrīd vakants palicis NBS Apvienotā štāba priekšnieka amats. Aizsardzības ministrija šobrīd neatlāj, kuras amatpersonas varētu ieņemt Kalniņa vietu, taču šis jautājums tikšot atrisināts tuvākajā laikā. Šobrīd priekšnieka pienākumu izpildītājs ir Ivo Mogiļnijs.