Nesteidzies kļūt par mammu un baro ar krūti, iesaka zinātnieki

Tā uzskata zinātnieki no Freda Hatčinsona onkoloģijas pētniecības centra. Pētījumā piedalījās apmēram divi tūkstoši sieviešu vecumā no 20 līdz 44 gadiem, 1021 sieviete bija pārcietusi krūts vēzi, 941 šīs diagnozes nebija. Sieviešu reproduktīvā vēsture pārsteidza zinātniekus.“Mēs konstatējām, ka sievietes vecums, kurā viņai bijušas pirmās dzemdības, saistīts ar noteiktu krūts vēža formu,” apgalvo pētījuma autori. Jaunais pētījums apliecināja iepriekšējo pētījumu rezultātus, kas uzrādīja, ka krūts barošana aizsargā pret krūts vēzi. “Krūts barošana ir potenciāli spēcīgs aizsardzības mehānisms pret vienu no agresīvākajām krūts vēža formām,” stāsta zinātnieki. Pagaidām gan pētniekiem nav skaidrs, kā tieši vēlas dzemdības un krūts barošana aizsargā pret krūts vēzi. To plānots noskaidrot turpmākos pētījumos.