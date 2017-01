Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 28. janvāris

Šodien meklē atsaucīgus cilvēkus sev apkārt – viņi tevi sapratīs, novērtēs un atbalstīs. Svarīgākos lēmumus pieņem, apspriežoties ar ģimeni. Esi atvērtāks pret jūtu izpausmēm – šī ir mīlestības diena. Šodienas iepazīšanās var būt ar romantisku nākotni.Šodien nesasteidz lietas – ja vien vari, atliec uz rītdienu. Svarīgu lēmumu pieņem, ieklausoties savā sirdsbalsī. Atdod pagātnes parādus - galveno uzmanību sen atliktiem veltī darbiem un neizpildītiem solījumiem.Iespējams, jutīsies nenovērtēta - tik daudz darīts, daudz strādāts, taču ieguldījums netiek pamanīts. Skumjas pāries, parādoties jauniem mērķiem pavisam citā virzienā, taču savus plānus nedrīkst izpaust skaļi. Idejas izauklē sevī un nogaidi citu brīdi, kad tās sākt realizēt. Tas nebūs šonedēļ, - vēlāk.Māc slinkums un nekā negribēšana? Nevaram ieteikt tam ļauties, ja esi par lietām atbildīga, taču droši drīksti strādāt un darboties atvieglinātā režīmā - šodien to neviens nepiefiksēs un par slaistīšanos nesodīs. Lieliska diena, lai dotos iepirkties vai investēt.Iespējams, tev šķitīs, ka dzīvē esi ko būtisku nokavējusi un palaidusi garām uz neatgriešanos. Tas ir tikai šķitums! Rīcība, ko šobrīd pati nožēlo, patiesībā bija pareizs solis. Iztaisno muguru, nemocies pašpārmetumos.Ļoti laba diena ceļojumiem, svarīgām sapulcēm un sarunām. Dienas pirmajā pusē ieteicams turēties pa gabalu no cilvēkiem, kuri jums nepatīk, un neielaisties kašķos ar tiem, kuri patīk. Vēl jo vairāk – ar tiem, kurus mīlat. Vari sākt bez nopietna iemesla pēkšņi sarīkot greizsirdības scēnu. Vakars būs vienkārši lielisks – iespējams kāds romantisks notikums vai vismaz garantēta pretējā dzimuma uzmanība.Vari saņemt iespaidīgu piedāvājumu – gan privātajā, gan lietišķajā jomā. Zvaigznes sola, ka tas būs perspektīvs. Īstā diena, lai atgādinātu mīļotajam cilvēkam, ka mīli viņu un esi sajūsmā par viņa personību. Lieliska izdevība parunāt par savām jūtām. Vakaru pavadi mājās.Nešaubies par savu veiksmi – jo viss, kas notiek, taču uz labu, vai ne? Iespējamas negaidītas, taču vajadzīgas pārmaiņas gan darbā, gan privātajā dzīvē. Tieši šī ir īstā diena, lai runātu par karjeras izaugsmi. Vakarā apciemo draugus un neatsakies palīdzēt, ja tevi lūdz.Iespējams diskomforts pašas mājās - viss apnicis, viss noriebies, neko negribas, lieciet mieru. Tāds dvēseles stāvoklis. Ej ārā no mājas, baudi kultūru vai jebko citu, kas sagādā prieku un sniedz garīgu veldzējumu! Pēc tam, kad redzēta svešu sabiedrība, mājās atgriezīsies ar patiku.Aktuāli naudas jautājumi. Kam tērēties tagad, kam labāk pataupīt vai ko vispār nevajadzētu pirkt. Ja tas attiecas uz klasiski sievišķīgām kaprīzēm, šobrīd tiešām labāk līdzekļus nešķērdēt. Lūdzot palīdzību no malas, liela iespējamība, ka saņemsi atteikumu.Tev ir iespēja mainīt pasauli vai vismaz savu dzīvi – šodien viss ir tavās rokās, un diena ir piemērota labām pārmaiņām. Ja pieņemsi pareizo lēmumu, daudzas lietas nokārtosies, un atvieglojumu jutīsi vēl ilgi.Tev patiks viss, ko šodien darīsi, un visas lietas, kam vien ķersies klāt. Labi veiksies personisko un ģimenes lietu risināšana. Vari sagaidīt kādu spontānu atzīšanos mīlestībā vai cita veida uzmanību.