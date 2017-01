Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 29. janvāris

Grūtības koncentrēties uz patiešām būtisko, tā vietā piešķirot pārāk lielu nozīmi sīkumiem. Diena, kad labāk paklusēt, agresīvas domas paturot pie sevis. Emocionālu labsajūtu var sniegt saruna divvientulībā ar tuvu cilvēku, kurš nav asinsradinieks. Pilnīgi iespējams, tavs nesen iepazītais cilvēks, ar kuru sajuti īpašu saikni.Pacenties šodien no visa norobežoties, visas savas domas un darbus veltot tikai patīkamām lietām. Dienas otrā puse piemērota romantiskām vakariņām ar mīļoto vai pastaigai gar jūru.Kategorisks nē ķirurģiskām operācijām; brūces slikti dzīs. Ja tomēr tāda ieplānota, labāk veicama agra rīta pusē. Diena, kad nepieciešams enerģētiski "savākties", sagatavoties darba cēlienam jaunajā nedēļā, jo tā tev solās būt spraigāka nekā viss janvāra mēnesis kopā ņemts.Šodien viss atkarīgs no tevis. Būs lieliska diena un mierīga atpūta, ja vien neļausi sevi sakaitināt ar sīkumiem un izprovocēt uz konfliktiem. Vakarā iespējama romantiska iepazīšanās ar tālejošām sekām. Dāmām iespējams satikt sava nākamā bērna "autoru".Šodien nav ieteicams strādāt – labāk pasaudzē savu veselību un attiecības ar mīļoto. Nav īstā diena, lai celtu augšā senus kašķus, rosinātu jaunus konfliktus vai apspriestu ģimenes budžetu. Mīlestība iet caur vēderu – šodien tas apstiprināsies par 100%.Liela piekrišana no pretējā dzimuma puses. Šarms, harizma, mutīgums un šķietami izzuduši kompleksi - tāda ir šodienas Jaunavu enerģētika, ko sajutīs un pamanīs arī apkārtējie. Izmanto šo dienu, lai dotos uz saviesīgiem pasākumiem.Gluži parasta un pat garlaicīga diena vakarpusē var pavērsties kājām gaisā. Iespējams, satiksi kādu cilvēku, ar kuru pat nekāda kontakta īsti vēl nebūs, bet tava apziņa viņu piefiksēs. Un domas kavēsies pie šīs personas. Nogaidi, pirms uzsākt reālu rīcību; vislabāk ievāc maksimāli daudz informācijas par viņu.Sadzīviski darbiņi var mazināt garīgo lidojumu. Kādam jau jāapdara arī rutīnas pienākumi, protams, taču šodien drīksti dot sev atlaides. Daudz vairāk iegūsi, laiskojoties izlasot kādu grāmatu. Šodien iespējami konflikti ar vecākās paaudzes cilvēkiem.Veiksmīga diena mājas kārtošanai, remontam vai citiem dzīves telpas uzlabojumiem. Tev izdosies ne vien daudz paspēt, bet arī iedvesmot citus pārmaiņām. Ne sliktāki panākumi arī mīlas jomā – spēsi iekustināt savu mazliet pagurušo mīļoto, ja vien veltīsi tam mazliet laika.Patīkami pārsteigumi var notikt līdz 18:00 vakarā. Negaidītas sastapšanās vai jaunas ziņas tevi var darīt ļoti laimīgu. Līdz tam laikam vari veiksmīgi risināt arī darba jautājumus – neformālā vidē sastapti cilvēki var dot vērtīgus padomus vai piespēlēt pareizos kontaktus. Pievakari gan labāk pavadi mājās.Labu garastāvokli radīs dažādi svētdienas pārsteigumi – negaidīta palīdzība, sen nesatikta drauga zvans vai pat apciemojums. Ja meklē jaunas iepazīšanās, noteikti nelaid garām draugu vai radu ballītes – adrenalīns un jaunas vēsmas var nākt tieši no šīs puses.Mīlas provokāciju diena – šodien tevi varēs savaldzināt tik ātri kā nekad. Un pats interesantākais, ka ļausies vilinājumam, un jutīsies absolūti laimīga/s. Tiesa, šodien vajadzētu izvairīties no kontakta ar svešiem cilvēkiem. Taču svētdienas pusdienas vai vakariņas ar saviem mīļajiem būs tieši tas, kas vajadzīgs.