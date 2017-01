Porziņģim un Bertānam lieliska precizitāte; komandām atšķirīgi panākumi. VIDEO

Porziņģis šajā mačā izcēlās ar 18 punktiem, bet jau otro reizi pēdējos trijos dueļos spēli pabeidza priekšlaicīgi ar piezīmju normu.

"Hornets" komanda ir "Knicks" tiešā konkurente cīņā par vietu izslēgšanas turnīrā. Ņujorkas vienība guva vien savu piekto uzvaru 15 šogad aizvadītajās spēlēs, tomēr tagad tā ir vairs tikai divu panākumu attālumā no "play-off" zonas.

Uzvarētājiem rezultatīvākie ar 18 punktiem bija Porziņģis un Karmelo Entonijs, kuram bija arī 11 atlēkušās bumbas, bet attiecīgi 16 un 15 punktus sameta Kortnijs Lī un Brendons Dženingss.

Porziņģis šoreiz nospēlēja 35 minūtes, trāpot sešus no septiņiem izpildītajiem divpunktu metieniem un divus no četriem tālmetieniem. Viņa kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, trīs bloki, divas kļūdas un sešas piezīmes. Laikā kamēr Porziņģis atradās laukumā Ņujorkas klubs ielaida par sešiem punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

Porziņģis četrās no pēdējām piecām spēlēm izpildījis pa 11 metieniem, bet šī bija viņa rezultatīvākā cīņa kopš 6.janvāra. Tāpat šī bija pirmā reize Porziņģa karjerā, kad viņš, izpildot vismaz desmit metienus, garām aizmetis tikai trīs reizes. No pēdējām trim spēlēm divās Porziņģis nopelnījis maksimāli iespējamās sešas piezīmes, bet vēl vienā ticis pie piecām. Pirms tam viņš šosezon kopā bija tikai divreiz laukumu pametis ar piezīmju normu.

Tikmēr "Hornets" līderis Kemba Volkers iemeta 31 punktu, ar 17 punktiem piektdienas cīņā izcēlās Mārvins Viljamss, bet pa 15 punktiem sameta francūzis Nikolā Batums un itālis Marko Belinelli, turklāt pirmajam no viņiem bija arī 11 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles.



Pēc neveiksmīgiem pēdējiem mačiem šo latvietis iesāka gluži pretēji. Jau pirmajā uzbrukumā viņa pirmais metiens bija veiksmīgs, bet kopā Porziņģis pirmajās piecās ar pusi minūtēs realizēja četrus metienus un guva desmit punktus, savukārt "Knicks" izvirzījās vadībā ar 12:6. Neskatoties uz spēles sākuma augsto rezultativitāti, vairākas nākamās minūtes Porziņģis vairs uzbrukumā bumbai nepieskārās un "Knicks" jau zaudēja ar 18:19, kad latvietis arī tika nomainīts. Ceturtdaļas izskaņā gan iespēlējās Entonijs un mājinieki atkal bija priekšā ar 29:23.

Otrās ceturtdaļas vidū Porziņģis ar diviem iespaidīgiem bumbas triecieniem grozā no augšas piecēla kājās visu "Madison Square Garden" arēnu. Lēnām arvien pārliecinošāk darbojās arī latvieša komandas biedri un "Knicks" spēja saglabāt vadību, bet divas ar pusi minūtes pirms puslaika beigām latvietis ar raidījumu no groza apakšas panāca 54:44. Tāpat viņš vairākkārt bija labi nospēlējis arī aizsardzībā. Tomēr pašas puslaika beigas labāk darbojās "Hornets" komanda un samazināja mājinieku vadību līdz 54:51.

Kopā šajā mačā Porziņģis realizēja pirmos sešus metienus no spēles, sasniedzot labāko rezultātu savā līdzšinējā NBA karjerā.

Otrajā ceturtdaļā Porziņģis nospēlēja bez maiņām un arī trešajā spēles daļā tika nomainīts vien pēc astoņām minūtēm. Tomēr trešajā periodā latvietis neizpildīja nevienu metienu no spēles, bet "Knicks" jau lielākoties atradās iedzinējos. Kailam O'Kvinam realizējot pirmo tālmetienu šosezon, "Knicks" samazināja deficītu līdz 74:76, bet pēdējā minūtē Porziņģis nopelnīja savu ceturto piezīmi un mājinieki joprojām zaudēja ar 82:87.

Šajā ceturtdaļā traumu guva viena no "Knicks" zvaigznēm Deriks Rouzs, kurš neveiksmīgā epizodē uzkāpa uz Volkera kājas un savainoja potīti, laukumā vairs neatgriežoties.

Noslēdzošā perioda ievadā "Knicks" darbojās droši un pietuvojās līdz 90:92, tomēr Porziņģis ātri nevajadzīgā epizodē tika pie piektās piezīmes, kas lika latvieti nomainīt. Kaut "Hornets" turpināja spēlēt pārliecinošāk un atjaunoja pārsvaru, ceturtdaļas vidū Lī guva trīs grozus pēc kārtas, kas "Knicks" ļāva panākt neizšķirtu 99:99.

Šajā brīdī laukumā atgriezās Porziņģis un vēl viens Lī metiens priekšpēdējā minūtē jau ļāva "Knicks" aiziet priekšā ar 102:101, turklāt tam sekoja pārtverta bumba un Dženingsa tālmetiens. Turpinājumā Porziņģis palīdzēja "Knicks" vēlreiz pārtvert bumbu un sekojošajā uzbrukumā trāpīja metienu no groza priekšas, panākot jau 107:101. Kaut brīdi vēlāk latvietis pret daudz īsāko Volkeru nopelnīja savu sesto piezīmi un atstāja laukumu, atlikušajās 43 sekundēs komandas biedri bez viņa noturēja uzvaru.



Kristapa Porziņģa labākie momenti pret "Hornets" - video:



Ar 21 panākumu 48 spēlēs "Knicks" komanda joprojām ir Austrumu konferences 11.pozīcijā, tomēr astotajā pozīcijā astotā Čikāgas "Bulls" vienība tagad ir tikai divu uzvaru attālumā.

Savas nākamās trīs spēles "Knicks" aizvadīs izbraukumā, svētdien plkst.22 pēc Latvijas laika sacenšoties ar Atlantas "Hawks", bet otrdien un trešdien viesojoties arī pie Vašingtonas "Wizards" un citas Ņujorkas komandas "Nets" Bruklinā.



Tikmēr citā mačā otrs latviešu uzbrucējs Dāvis Bertāns realizēja piecus tālmetienus un kopā guva 17 punktus, bet viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē ar 103:119 (20:23, 37:25, 27:37, 19:34) viesos piekāpās Ņūorleānas "Pelicans".

Viena no līgas līderēm piedzīvoja tikai piekto zaudējumu izbraukumā šosezon, bet Bertāns jau trešajā spēlē pēc kārtas iemeta vismaz desmit punktus.

Bertāns nospēlēja 20 minūtes, kuru laikā trāpīja vienu no diviem izpildītajiem divpunktu raidījumiem un piecus no septiņiem tālmetieniem. Viņš izcēlās arī ar vienu atlēkušo bumbu, vienu pārtvertu piespēli, vienu bloku un divām piezīmēm. Tiesa, laikā kamēr Bertāns spēlēja, "Spurs" ielaida par 14 punktiem vairāk nekā iemeta.

Bertāns pirmoreiz savā NBA karjerā realizēja vairāk par trim tālmetieniem un izpildīja tik daudz metienus no spēles. Tomēr šis nav viņa rezultatīvākais mačs, jo 7.janvārī latvietis pret Šarlotes "Hornets" sameta 21 punktu. Toreiz viņš realizēja četrus no pieciem tālmetieniem, bet septiņus punktus guva no soda metiena līnijas.

Bertāns pirmoreiz karjerā trijos mačos pēc kārtas sasniedzis desmit punktu robežu, jo iepriekšējos divos dueļos viņa rēķinā bija attiecīgi 11 un 12 punkti. Tikmēr "Spurs" pārtrauca piecu uzvaru sēriju.

"Spurs" rindās ar 23 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kavai Lenards, bet Bertāns ar 17 punktiem bija otrs rezultatīvākais spēlētājs un labākais no rezervistiem.

Tikmēr "Pelicans" rindās ar 23 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džrū Holidejs, 21 punktu guva Terenss Džonss, bet pa 16 punktiem sameta Solomons Hils un pēdējā laikā regulāri traumas ārstējošais Entonijs Deiviss, kuram bija arī iespaidīgas 22 atlēkušās bumbas.

Spēli "Spurs" sāka droši un sākuma daļā veica deviņu punktu izrāvienu, bet pirmās ceturtdaļas beigās, kad laukumā jau bija latvietis, ar 11 punktiem pēc kārtas atbildēja mājinieki. Tomēr tieši Bertāns ar realizētu tālmetienu to pārtrauca. Nākamajā aizsardzībā latvietis pārkāpa noteikumus pret pretinieku zvaigzni Deivisu, bet pēc pirmajām 12 minūtēm "Spurs" zaudēja ar 20:23.

Otrās ceturtdaļas ievadā latvietis joprojām bija laukumā un pirmajā uzbrukumā trāpīja vēl vienu trīspunktu raidījumu, tomēr, kad pāri viņa rokām tika iemest tālmetiens, Bertānu nomainīja. Puslaika izskaņā latvietis nospēlēja vēl vienu minūti un viena no līgas līderēm "Spurs" jau atradās priekšā ar 57:48.

Otrais puslaiks izdevās Bertānam, bet ne "Spurs" komandai. Kad latvietis trešās ceturtdaļas vidū izgāja laukumā, viesi vēl bija priekšā ar 68:63, tomēr nākamās minūtes laikā vadība tika izlaista. Trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām Bertāns vēl panāca 72:71, tomēr tā arī bija pēdējā reize cīņā, kad "Spurs" atradās priekšā. Ceturtdaļas pēdējā pusotrā minūtē latvietis vēl iemeta divus tālmetienus, bet "Spurs" zaudēja ar 84:85.

Izšķirošā perioda ievadā, atrodoties laukumā latvietim, "Hornets" guva pirmos septiņus punktus, bet pēc tam Bertāns laukumā atgriezās, kad "Spurs" jau zaudēja ar 95:110. Kaut līdz spēles beigām viņš iemeta vēl vienu tālmetienu, "Spurs" piedzīvoja otro smagāko neveiksmi šosezon.



Bertāns uguņo pret "Pelicans" - video:



Nākamās četras spēles "Spurs" aizvadīs savā laukumā, pirmajā no tām svētdien uzņemot Dalasas "Mavericks".

Grega Popoviča vadītā "Spurs" komanda ar 36 panākumiem 46 mačos joprojām atrodas stabilā Rietumu konferences otrajā pozīcijā, par trīs zaudējumu tiesu atpaliekot no pērnās sezonas līgas finālistes Goldensteitas "Warriors".

Savukārt "Pelicans" ar 19 uzvarām ir konferences desmitajā pozīcijā.



LETA/Foto: Vida Press