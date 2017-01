Brāļiem Dukuriem ne pārāk sekmīgas sacensības trasē, kur drīz būs pasaules čempionāts

Tikmēr M.Dukurs, kurš uzvarēja iepriekšējos divos Pasaules kausa posmos, no pirmās vietas atpaliek 0,78 sekundes, bet T.Dukurs bija vēl par 0,49 sekundēm lēnāks. Pēc pirmā brauciena M.Dukurs bija astotais, bet T.Dukurs atradās pozīciju zemāk. Pirmo braucienu Martins veica bez acīmredzamām kļūdām, taču kamanām nebija ātruma, bet pats sportists atzina, ka nav labi izbraucis trases apli. Savukārt otrajā braucienā M.Dukurs uzrādīja ceturto labāko rezultātu, kas viņam ļāva summā pakāpties divas pozīcijas augstāk, bet T.Dukurs atkal bija devītais. M.Dukurs pēc ne pārāk veiksmīgajiem sezonas pirmajiem diviem Pasaules kausa posmiem decembrī, šo gadu iesāka ļoti labi, jo vispirms viņš bija otrais Altenbergas trasē, bet pēc tam triumfēja sacensībās Vinterbergā un Sanktmoricā, kas viņam ļāva atrasties vadībā Pasaules kausa kopvērtējumā.

Vinterbergā viņš astoto reizi pēc kārtas tika pie Eiropas čempiona titula, piedevām otrais tur palika un sudraba medaļu ieguva T.Dukurs. Savukārt pagājušajā nedēļā Sanktmoricā M.Dukurs aizvadīja izcilu otro braucienu, apsteidzot Sunbinu Junu. Tomēr pēc sestdienas sacensībām līdera godu kopvērtējumā titulētais latvietis ir zaudējis, jo par punktu vairāk ir Sunbinam Junam. Pasaules kausa kopvērtējumā pēc sešiem posmiem dienvidkorejietis ir ticis pie 1213 punktiem, kamēr trešajā vietā ar 1088 punktiem atrodas vācietis Aksels Jungks, kurš Kēnigszē palika ceturtais. Tikmēr T.Dukurs ar 1018 punktiem ir septītais, arī zaudējot vienu pozīciju. M.Dukurs šosezon lūko kļūt par astoņkārtēju Pasaules kausa ieguvēju, piedevām tikt pie astotā titula pēc kārtas. Iepriekšējā sezonā viņš guva kārtējo drošo uzvaru kopvērtējumā, aiz sevis atstājot Sunbinu Junu, kurš savukārt tikai par 27 punktiem apsteidza T.Dukuru. Tāpat M.Dukurs iepriekšējā sezonā ceturto reizi triumfēja pasaules čempionātā. Pašlaik 32 gadus vecais M.Dukurs ir pēdējo gadu pasaules labākais skeletonists. Par pasaules čempionu latvietis kļuvis četras reizes - 2011., 2012., 2015. un 2016.gadā, bet 2013.gadā viņš ieguva sudrabu. Savukārt 35 gadus vecais T.Dukurs pasaules čempionātos ticis pie vienas bronzas godalgas, ko ieguva pērn. LETA jau ziņoja, ka piektdien Pasaules kausa sestā posma sacensībās skeletonā dāmām Lelde Priedulēna pēc pirmā brauciena bija trešā, taču otrajā braucienā pieļāva kļūdas un sacensības noslēdza piektajā vietā, neizmantojot iespēju pirmo reizi karjerā šāda līmeņa sacensībās kāpt uz goda pjedestāla. Pasaules kausa posmā Kēnigszē sestdien sacentīsies arī kungu divnieki bobslejā, kur dalībnieku vidū būs arī trīs Latvijas ekipāžas, bet svētdien posms noslēgsies ar bobsleja četrinieku cīņām. Kēnisgzē trasē pēc trīs nedēļām sāksies arī pasaules čempionāts bobslejā un skeletonā. Sākotnēji tas bija paredzēts Soču trasē, Krievijā, taču Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF), ņemot vērā citu valstu iebildumus, protestējot pret Krievijā iepriekšējos gados praktizēto dopinga lietošanas sistēmu, nolēma planētas meistarsacīkstes pārcelt uz Kēnigszē. Pret sacensībām Sočos kā pirmā iebilda tieši Latvijas skeletona izlase, ar brāļiem Dukuriem priekšgalā. Turpinājumā publisku atbalstu Latvijai izteica arī citas nācijas, bet IBSF lēma planētas meistarsacīkstes pārcelt. Pēc Pasaules kausa posmā Kēnigszē, vēl viens etaps notiks Īglsas trasē, Austrijā, kam sekos pasaules čempionāts, bet sezonai punkts tiks pielikts ar Pasaules kausa posmu 2018.gada Ziemas olimpisko spēļu mājvietā Phjončhanā.



Uzvaru guva olimpiskais čempions Aleksandrs Tretjakovs no Krievijas, kurš divu braucienu summā finišēja pēc minūtes un 40,41 sekundes. Tretjakovs par picām simtdaļām pārspēja Sunbinu Junu no Dienvidkorejas, kurš bija līderis pēc pirmā brauciena, bet trešo vietu ieņēma vācietis Aleksandrs Gasners, kurš no uzvarētāja atpalika 0,19 sekundes.