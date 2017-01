Rīgas 84.vidusskolas sporta un aktīvas atpūtas laukumā atklāta publiskā slidotava. FOTO

Rīgas 84. vidusskolas aktīvās atpūtas laukumā atklāj slidotavu















































Publiskās slidotavas atklāšanas svētkos piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs, Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Guntis Helmanis, Rīgas 84.vidusskolas direktore Vineta Misgirda un AS “LNK Industries” pārstāvji.Atklāšanas svētki iesākās ar Latvijas sinhronās slidošanas komandas “AMBER” priekšnesumu. Pēc tam hokeja leģenda Helmuts Balderis hokeja mačā starp hokeja skolas “Rīga” audzēkņiem izdarīja svinīgo ripas iemetienu. Aktīvu svētku atmosfēru radīja Andžeja Graudas bungu skolas bundzinieki. Svētkos bija gan iespēja vērot hokeja spēles paraugdemonstrējumus, gan pašiem izmēģināt jaunās publiskās slidotavas ledu kopā ar dažnedažādiem pasaku tēliem no radošās apvienības “Pasaku nams”. Notika arī konkursi, kuros apmeklētāji saņēma dažādas pārsteigumu balvas no Lattelecom un LNK Industries. Svētkus vadīja un hokeja spēli komentēja Armands Simsons.Tagad vieta līdzās Deglavas kalnam pamatoti ir dēvējama par pirmo un lielāko aktīvās un atpūtas un sportisko aktivitāšu vietu visā Rīgā. Pagājušā gada maija teritorijā pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma tika uzsākti vērienīgi būvdarbi. Teritorijā ir izveidoti un aprīkoti laukumi skeitošanai, basketbolam, futbolam, volejbolam un tenisa spēlei, kā arī rotaļu laukumi dažādu vecumu bērniem. Tagad teritorijā darbosies arī slidotava, ko vasarā būs iespēja izmantot skrituļošanai. Ir arī īpašs laukums ielu vingrošanai. Teritorija ir iežogota un tajā ir bruģēti laukumi un celiņi gan gājējiem, gan skrituļotājiem. Apmeklētāju ērtībām darbojas ģērbtuves, nepieciešamo sportisko aktivitāšu inventāra nomas punkti, kā arī pieejams bezmaksas WiFi internets “Lattelecom-skola”, ko ierīkojis Lattelecom. Par kārtību un drošību teritorijā rūpējas gan pašvaldības policija, gan apsardze.Sporta un aktīvās atpūtas laukuma būvdarbus veica pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES Partnership”. Tā izmēri ir 60 x 30 metri. Ledus laukumu varēs izmantot vidējo 5 mēnešus gadā, jo zem ledus ir izbūvēta saldēšanas sistēma, kas nodrošina tam nepieciešamo temperatūru. Laukums ir ierobežots ar profesionālajiem hokeja spēles bortiem. Vasarā laukumu varēs izmantot skrituļošanai.Darba grafiks publiskajai slidošanai turpmāk darba dienās no plkst.15.00 – 21.00, bet brīvdienās no plkst.10.00 - 21.00.Līdz ar publiskās slidotavas atklāšanu līdzās Rīgas 84. vidusskolai iedzīvotājiem arī ziemā ir daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas. Iedzīvotāji var slidot, slēpot blakus skolai ierīkotajā distanču slēpošanas trasē un atbilstošos laika apstākļos, kad ir sniegs un vairākas dienas gaisa temperatūra ir zemāka par 0 grādiem pēc Celsija, ir iespēja izmantot arī blakus esošo kalnu braukšanai ar ragavām.