Spriedums nav pārsūdzams. Prasība bija vērsta pret prokuroriem Juri Jurisu, Jāni Ilsteri, Ilgu Paegli, Ģenerālprokuratūru un uzņēmēju Aināru Gulbi. Lembergs uzskatīja, ka atbildētāji izpauduši Lemberga un Andreja Ēķa telefonsarunas saturu, kā arī ziņas, kas saistītas ar paša Lemberga slimību, veselības stāvokļa diagnozēm un izmeklējumiem. Civillietu departaments skatīja Lemberga kasācijas sūdzību. AT Civillietu tiesu palāta noraidīja prasību pret diviem atbildētājiem - Ģenerālprokuratūru un Gulbi - par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu un daļā pret pārējiem atbildētājiem tiesvedība lietā tika izbeigta. Lembergs lūdza no atbildētājiem solidāri piedzīt morālā kaitējuma atlīdzību 331 241 latu (471 313 eiro) apmērā sakarā ar privātās dzīves prettiesisku izpaušanu kriminālprocesā neiesaistītām personām un piedzīt no trim atbildētājiem solidāri morālā kaitējuma atlīdzību 40 000 latu (56 915 eiro) apmērā par sensitīvu datu izpaušanu. Pirmajā un otrajā instancē lieta tika skatīta slēgtās sēdēs.



Kā ziņots, Rīgas apgabaltiesā tiek skatīta tā dēvētā Lemberga krimināllieta. Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Līdzās Ventspils mēram uz apsūdzēto sola sēdies arī viņa dēls Anrijs un dažādu tranzītuzņēmumu bijusī amatpersona Ansis Sormulis. Visi trīs norādījuši, ka nesaprot un neatzīst viņiem celtās apsūdzības. Lietā aptuveni 200 sējumos apvienoti divi kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 2008.gada otrajā pusē. Rīgas apgabaltiesa šo lietu paplašinātā sastāvā no jauna sāka skatīt 2009.gada 20.augustā. Lietas sarežģītības dēļ tagad to izskata tiesneši Boriss Geimans, Irīna Jansone un Ligita Kuzmane, bet par rezerves tiesnesi noteikta Ārija Ždanova.

Kā informēja Augstākās tiesas (AT) preses sekretāre Baiba Kataja, AT Civillietu departaments šonedēļ nosprieda patlaban likvidētās AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 12.decembra spriedumu daļā, ar kuru noraidīta prasība pret valsti Ģenerālprokuratūras personā, atcelt un tiesvedību šajā prasības daļā izbeigt, bet pārējā pārsūdzētajā daļā spriedumu atstāt negrozītu.