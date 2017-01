Olands: "Es domāju, ka mums ir jāatbild, kad no ASV prezidenta izskan paziņojumi par Eiropu un kad viņš runā par "Brexit" kā par paraugu citām valstīm."

"Es domāju, ka mums ir jāatbild, kad no ASV prezidenta izskan paziņojumi par Eiropu un kad viņš runā par "Brexit" kā par paraugu citām valstīm," Olands pavēstīja reportieriem ES dienvidu flanga valstu samita laikā Lisabonā."Mums ir jāatbild, kad viņš pieņem protekcionistiskus pasākumus, kas var destabilizēt ekonomiku ne tikai Eiropā, bet ekonomiku nozīmīgākajās pasaules valstīs," piebilda prezidents."Mums ir jāatbild, kad viņš atsakās uzņemt bēgļus, kamēr Eiropa savu pienākumu ir veikusi," viņš uzsvēra."Mums ir jāapliecina mūsu pozīcijas un tad jāiesaistās stingrā dialogā par to, ko mēs domājam," ar mērķi risināt globālās problēmas, uzsvēra Olands.Trampam sestdien ir paredzēta telefonsaruna ar Olandu, kā arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Vācijas kancleri Angelu Merkeli.Tramps ir satraucis savus Eiropas sabiedrotos vairākos jautājumos. Viņš ir nosaucis NATO par novecojušu, atbalstījis Lielbritānijas referendumā pieņemto lēmumu izstāties no ES un paziņojis, ka atteiksies no plānotā ES un ASV brīvās tirdzniecības līguma (TTIP).Tramps arī piektdien parakstīja rīkojumu, kas paredz ierobežot imigrāciju no septiņām musulmaņu valstīm, kā arī apturēt bēgļu uzņemšanu.