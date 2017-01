Vīrietim pretī sēdošā sieviete saķēra galvu un pabrīdināja pasažierus, kas viņam ļāva noreaģētu un paspēt izkustēties no vietas, kur lielā ātrumā ietriecās pikaps.Incidents noticis ceturtdien 19. janvārī un tajā cietuši astoņi cilvēki. Pikapa vadītājs ietriecās autobusā, kad tas izbrauca uz šosejas un bija spiests nogriesties pa kreisi, lai izvairītos no stāvošajām mašīnām.Tā vietā, lai bremzētu, vadītājs piespieda gāzes pedāli un nobrauca no ceļa ietriecoties autobusā. Pasažieru autobuss stāvēja pie luksofora. 82 gadus vecajam vadītājam Neilam Brovnelam piespriests sods par ātruma nesamazināšanu un labās puses neievērošanu uz šosejas.