Dārziņa dzimšanas dienā Indrašis izrauj "Dinamo" uzvaru pagarinājumā. FOTO

Rīgas "Dinamo" pagarinājumā izrauj uzvaru pār Jekaterinburgas "Avtomobilist"











































































38 attēli

Rīdzinieki spēles laikā divas reizes atradās vadībā ar divu vārtu pārsvaru, taču to nenoturēja un sešas sekundes pirms pamatlaika beigām ļāva viesiem panākt neizšķirtu. Tomēr pagarinājumā veiksme uzsmaidīja laukuma saimniekiem, uzvaras ripu iemetot Mikam Indrašim, kurš šajā mačā nopelnīja arī divas rezultatīvas piespēles.Latvijas kluba labā vārtus arī guva Māris Bičevskis, Edgars Kulda un Filips Toluzakovs. Tikmēr mājinieku vārtos Jakubs Sedlāčeks atvairīja 32 no 35 pretinieku metieniem.Spēle iesākās līdzīgā cīņā, rīdziniekiem sākumā neizmantojot vienu vairākumu. Savukārt desmitajā minūtē mājiniekiem izdevās atklāt rezultātu, kad no vārtu priekšas kritienā precīzs bija veiksmīgu sezonu aizvadošais Bičevskis, iemetot savus astotos vārtus sezonā. Pirms tam Bičevskis pats arī pārtvēra ripu, bet par asistentu viņam kļuva Indrašis.Savukārt vēl pēc piecām minūtēm Kulda ar precīzu plaukstas metienu no zonas vidu pārsvaru dubultoja, bet punktu par piespēli nopelnīja Georgs Golovkovs.Pirmajā atpūtā rīdzinieki devās esot vadībā ar 2:0, taču pagalam smaga viņiem izvērtās cīņas otrā daļa, kurā rīdzinieki īsā laikā četras reizes pārkāpa noteikumus. Ja pirmie divi mazākumi tika izturēti, vēlāk, spēlējot trijatā pret pieciem pretiniekiem, kapitulēja arī Sedlāčeks, kuru ar patālu metienu pārspēja Mihals Čaikovskis. Otrajā trešdaļā laukuma saimnieki pa pretinieku vārtiem izdarīja tikai divus metienus.Savukārt trešā perioda piektajā minūtē Toluzakovs atjaunoja divu vārtu pārsvaru "Dinamo" vīriem. Krievu leģionārs no iemetiena apļa ar labu plaukstas metienu trāpīja vārtu tālajā augšējā stūrī.Turpinājumā liels pārsvars piederēja viesiem, kuri 52.minūtē spēja starpību samazināt līdz minimumam. Sedlāčeks šajā epizodē vienu metienu atvairīja, tomēr pie atlēkušās ripas pirmais bija slovēnis Roks Tičars, metot tukšā vārtu stūrī."Avtomobilist" ar lieliem spēkiem devās uz priekšu un beigās nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču "Dinamo" varonīgi aizsargājās un bija tuvu tam, lai iemestu arī ceturto ripu, taču, sestdien 32.dzimšanas dienu atzīmējošais Lauris Dārziņš, nespēja raidīt ripu tukšos vārtos. Uzreiz pēc tam "Avtomobilist" pārtvēra ripu un straujā uzbrukumā sešas sekundes pirms pamatlaika beigām panāca neizšķirtu 3:3, kad precīzs bija čehs Petrs Koukals.Savukārt papildlaikā pārsvars bija rīdziniekiem, kuri ieguva iespēju spēlēt arī vairākumā, kuru gan neizmantoja, lai arī iespēju bija ļoti daudz. Tomēr, spēku samēriem uz ledus izlīdzinoties, rīdzinieki guva uzvaras vārtus. Dārziņa mesto ripu nobloķēja pretinieks, taču tā nonāca pie Gunta Galviņa, kurš acīgi pamanīja brīvo Indraši, bet tas no iemetiena apļa neapstādinot ripu to trieca pretinieku vārtos.Šo mājas spēļu sēriju rīdzinieki, kuri jau ir zaudējuši izredzes tikt izslēgšanas spēlēs, sāka otrdien, kad ar 2:1 pēcspēles metienu sērijā pieveica Hantimansijskas "Jugra", tiekot pie savas trešās uzvaras pēc kārtas, taču ceturtdien veiksmīgā sērija pārtrūka, jo "Dinamo" ar 2:3 zaudēja Astanas "Baris" komandai no Kazahstānas.Ceturtdien rokas pirksta lūzumā iedzīvojās rīdzinieku visu laiku rezultatīvākais spēlētājs Miķelis Rēdlihs, kuram sezona klubā līdz ar to noslēgusies. M.Rēdliham piektdien veica operāciju. Patlaban 32 gadus vecais Rēdlihs šosezon 50 spēlēs guva deviņus vārtus un veica septiņas rezultatīvas piespēles, tiekot pie negatīva lietderības koeficienta -14. Ar 16 punktiem viņš ir trešais rezultatīvākais uzbrucējs un ceturtais rezultatīvākais hokejists komandā.Tikmēr "Avtomobilist" ceturtdien viesos ar 6:2 sagrāva Artūra Kuldas pārstāvēto Helsinku "Jokerit", bet vēl pirms tam pagarinājumā ar 4:5 viesos zaudēja Minskas "Dinamo" vīriem."Avtomobilist" saglabā izredzes uz iekļūšanu "play-off", jo Austrumu konferencē no labāko astotnieka atpaliek par septiņiem punktiem, bet viņiem vēl atlikuši seši mači.Februāra pirmajā nedēļā Rīgas "Dinamo" dosies izbraukumā, kur atkal spēlēs pret "Jugra", "Baris" un "Avtomobilist" komandām, bet pēc tam būs nedēļas pauze, pēc kuras savā laukumā uzņems Toljati "Lada" un Ņižņekamskas "Ņeftehimik", pret kuru 18.februārī tiks noslēgta sezona.Rīgas "Dinamo" un "Avtomobilist" KHL čempionātos savā starpā tikušās 15 reizes, desmit uzvaras svinot rīdziniekiem."Dinamo" piecus mačus pirms sezonas beigām ar 54 punktiem 55 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 14 Rietumu konferences vienībām. Priekšpēdējā vietā esošā Maskavas "Spartak" ir astoņu punktu attālumā.Tikmēr "Avtomobilist" hokejisti pašlaik ar 71 punktu 54 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 11.vietu 15 komandu vidū.KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas.Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm.KHL regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.