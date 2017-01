Sējējs par neiegūtajiem 3 punktiem: "Pamatlaika izskaņā visi aizskrēja iemest vārtus"

Rīgas "Dinamo" pagarinājumā izrauj uzvaru pār Jekaterinburgas "Avtomobilist"











































































38 attēli

Kā vēstīts, Rīgas "Dinamo" hokejisti regulārā čempionāta šīs sezonas pirmspēdējo mājas spēļu sēriju noslēdza ar grūtu uzvaru pagarinājumā ar rezultātu 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) pār Jekaterinburgas "Avtomobilist" komandu.Rīdzinieki spēles laikā divas reizes atradās vadībā ar divu vārtu pārsvaru, taču to nenoturēja un sešas sekundes pirms pamatlaika beigām ļāva viesiem panākt neizšķirtu. Tomēr pagarinājumā veiksme uzsmaidīja laukuma saimniekiem, uzvaras ripu iemetot Mikam Indrašim, kurš šajā mačā nopelnīja arī divas rezultatīvas piespēles."Labi iesākām maču, bet pēc tam sekoja lērums nevajadzīgu noraidījumu un spēle mazliet salūza. Savukārt beigās visi aizskrēja iemest uzvaras vārtus," spēli atcerējās Sējējs. "Skatītājiem bija interesanti. Labs hokejs un intriga līdz pašām beigām."Kā atklāja treneris, pagarinājumā, kurā tiek spēlēts trijatā pret trijiem, laukumā uzbrucēji dodas pēc principa, "ka viens var teorētiski uzvarēt iemetienu, kas ir ļoti svarīgs, bet otrs ir tehniskāks, kurš var apspēlēt"."Ļoti slikti sākām spēli, īpaši uzbrukumā. Aizsardzība bija labāka, kaut ielaidām divus vārtus," pauda "Avtomobilist" galvenais treneris Vladimirs Krikunovs. "No otrās trešdaļas sākām spēlēt, tomēr spējām aizcīnīties vienīgi līdz neizšķirtam. Pagarinājumā izturējām mazākumu, bet ceturtais spēlētājs nepaspēja izskriet. Jāspēlē no pirmās minūtes.""Pirmais periods bija ļoti labs - guvām divus vārtus, kā arī kontrolējām notikumus laukumā. Tad, kā bieži tas šosezon notiek, mums sākās noraidījumi," izteicies Rīgas "Dinamo" vārtsargs Jakubs Sedlāčeks. "Viņiem bija iespēja vairāk spēlēt ar ripu, tā palielinot spiedienu. Rezultātā viņi arī guva vārtus.""Trešajā trešdaļā man bija sajūta, ka mums pietrūkst jaudas un enerģijas. Jā, Filips Toluzakovs guva skaistus vārtus, bet kopumā viņi mūs bija iespieduši zonā un kontrolēja spēli," teica vārtsargs. "Ja nespēlē katru spēli, neesi iegājis ritmā. Tas ir jūtams šādās spēlēs, kur ir papildlaiks. Sāk zust enerģija, koncentrēšanās spējas. Labi, ka Miks iemeta papildlaikā un tikām pie diviem punktiem."Šo mājas spēļu sēriju rīdzinieki, kuri jau ir zaudējuši izredzes tikt izslēgšanas spēlēs, sāka otrdien, kad ar 2:1 pēcspēles metienu sērijā pieveica Hantimansijskas "Jugra", tiekot pie savas trešās uzvaras pēc kārtas, taču ceturtdien veiksmīgā sērija pārtrūka, jo "Dinamo" ar 2:3 zaudēja Astanas "Baris" komandai no Kazahstānas.Februāra pirmajā nedēļā Rīgas "Dinamo" dosies izbraukumā, kur atkal spēlēs pret "Jugra", "Baris" un "Avtomobilist" komandām, bet pēc tam būs nedēļas pauze, pēc kuras savā laukumā uzņems Toljati "Lada" un Ņižņekamskas "Ņeftehimik", pret kuru 18.februārī tiks noslēgta sezona."Es ļoti gribu uzvarēt. Mēs spēlēsim pret šīm komandām, kas tikko bija Rīgā. Viegli nebūs, bet ir jācīnās par revanšu, jāatņem punkti," izteicies Sedlāčeks. "Ja spēlēsim kā pirmajā periodā, viss būs kārtībā. Galvenais ir nepieļaut muļķīgas kļūdas."Rīgas "Dinamo" piecus mačus pirms sezonas beigām ar 54 punktiem 55 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 14 Rietumu konferences vienībām. Priekšpēdējā vietā esošā Maskavas "Spartak" ir astoņu punktu attālumā.