Aizturētie ir no septiņām musulmaņu valstīm, kuru pilsoņiem šis rīkojums paredz uz 90 dienām apturēt vīzu izsniegšanu.

Apgabaltiesas tiesnese Anna Donelija nolēma, ka tie, kas jau ir ieradušies ASV ar derīgu vīzu, var palikt šajā valstī.

Apgabaltiesā Bruklinā pasludinātais lēmums ir spēkā visā valstī.

Šis lēmums aizliedz ASV robežsargiem izraidīt tos, kas ieradušies ASV ar derīgi vīzu no Irākas, Irānas, Jemenas, Lībijas, Sīrijas, Somālijas vai Sudānas. Tas aizliedz izraidīt arī personas ar akceptētu bēgļa statusa pieteikumu.

"Uzvara!!!!!!" tvītoja Amerikas Pilsonisko brīvību savienība, kuras juristi divu Irākas pilsoņu vārdā bija iesūdzējuši valdību tiesā, lai apturētu Trampa piektdien parakstītā rīkojuma izpildi.

"Mūsu tiesas šodien darbojās, kā tām to vajadzētu darīt, kā vaļņi pret valdības pārkāpumiem vai nekonstitucionālu politiku un rīkojumiem," rakstīts šajā tvītā.



Cilvēki ASV protestē pret iebraucēju izraidīšanu



























































Jau ziņots, ka Tramps piektdien parakstīja rīkojumu, kas paredz pastiprināt iespējamo imigrantu vai bēgļu pārbaudi, lai atstātu "radikālos islāma teroristus ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm".

Saskaņā ar šo rīkojumu visa ASV programma bēgļu izmitināšanai tiek apturēta uz vismaz 120 dienām, kamēr tiks pieņemti jauni stingri bēgļu pārbaudes noteikumi. Sīriešu bēgļu uzņemšana tiek apturēta uz nenoteiktu laiku vai līdz laikam, kad prezidents pats izlems, ka viņi vairs nerada draudus.

Rīkojums arī paredz uz 90 dienām apturēt vīzu izsniegšanu cilvēkiem – gan ceļotājiem, gan imigrantiem – no Irākas, Irānas, Jemenas, Lībijas, Sīrijas, Somālijas un Sudānas.

Šis rīkojums, ko ASV varasiestādes jau sākušas pildīt, ir radījis apjukumu un paniku ceļotājos.

Laikraksts "The New York Times" vēstīja, ka jau piektdienas vakarā lidostu amatpersonas sāka aizturēt ceļotājus, daži no kuriem jau atradās lidmašīnās.

Vairākas imigrantus atbalstošas organizācijas divu Irākas pilsoņu vārdā vērsās tiesā Ņujorkā. Abiem bijušas ceļošanai derīgas vīzas, bet pēc Trampa rīkojuma viņi piektdienas vakarā tika aizturēti Džona Kenedija lidostā Ņujorkā, teikts iesniegumā tiesā.