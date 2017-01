Skvoteri okupē krievu oligarha īpašumu elitārā Londonas rajonā





















11 attēli

Mazpazīstamais krievu bagātnieks Gončarenko pēdējo gadu laikā Lielbritānijas galvaspilsētā iegādājies vairākus luksusa īpašumus, taču vienu no tiem - 15 miljonus mārciņu (17,59 miljoni eiro) vērto piecstāvu ēku - ieņēmusi skvoteru grupa. Pamesto ēku okupētāji skaidro, ka īpašumā iekļuvuši 23.janvārī pa atvērto logu, un līdz šim paguvuši tur izmitināt 25 bez pajumtes palikušus cilvēkus, no kuriem daudzi iepriekš nakšņojusi Viktorijas stacijas apkārtnē.23 gadus vecais skvoteru grupas "Autonomous Nation of Anarchist Libertarians" (saīsinājumā ANAL) biedrs Toms Fokss skaidrojis: "Tas ir noziegums, ka ir tik daudz bezpajumtnieku un vienlaikus tik daudz tukšu ēku. Mūsu rīcības mērķis ir izgaismot šo netaisnību." "Mēs esam skvotojuši arī citās augsta līmeņa ēkās Londonas centrā. Te ir tik daudz tukšu ēku, tādu kā šī," sūkstījies Fokss.Fokss sacījis, ka ANAL biedri mājā jau uzstādījuši projektoru, lai varētu rīkot kino vakarus. Tāpat svešus īpašumus iekarojošie aktīvisti tagad lūko pēc virtuves piederumiem, lai varētu barot uz ielas palikušos grūtdieņus. Aktīvistu plānos ietilpst arī bezmaksas drēbju veikala atvēršana, kā arī diskusiju rīkošana.Kāda bezpajumtniece, kura pie Viktorijas stacijas dzīvo kopā ar savu meitu, sacījusi, ka ir ļoti iepriecināta gūt pajumti oligarha īpašumā.Jaunākie statistikas dati rāda, ka pērn par 16% pieaudzis uz ielas nakšņojošo cilvēku skaits, kamēr vienlaikus aptuveni 200 000 mājas Anglijā stāvējušas tukšas vairāk nekā sešu mēnešu garumā."Guardian" vēstī, ka Gončarenko, par kuru publiski nekas daudz nav zināms, ir augsta līmeņa Krievijas enerģētikas uzņēmuma "Gazprom" menedžeris. Viņa pārstāvji par okupēto īpašumu cīnīšoties tiesā, kuras sēde norīkota uz 31.janvāri.Elitārais īpašums būvēts 1825.gadā un līdz nesenai pagātnei tur saimniekoja Spāņu kultūras centra pārstāvji.Par skvoteriem tiek dēvēti cilvēki, kuri nelikumīgi ievācas citiem piederošos īpašumos, kas stāv tukši. Kustība īpaši attīstīta ir Lielbritānijā.