"Miss Universe" skaistumkonkursā laurus plūkusi 23 gadus veca zobārstniecības studente no Francijas.

Ikgadējā "Miss Universe" skaistumkonkursā, kas šoreiz notika Filipīnās, godpilno titulu saņēma 23 gadus vecā studente. Izdzirdot savu vārdu, jaunā skaistule izrādīja priekpilnu šoku. Viņa ir tikai otrā francūziete vairākā nekā 60 gadu laikā, kura tikusi pie šī konkursa kroņa."Esmu ļoti lepna, ka varēšu šo kroni aizvest atpakaļ uz Franciju. Man joprojām ir grūti noticēt un saprast to, ka es esmu "Mis Visums". Degu nepacietībā atgriezties Francijā un parādīt šo izcīnīto kroni, pateikties visiem par milzīgo atbalstu, kuru sniedza jau kopš šī piedzīvojuma sākuma. Esmu patiešām ļoti lepna, ka šajā šovā varu pārstāvēt Franciju un Visumu," teica jaunā titula īpašniece.Otrajā vietā palika daiļava no Kolumbijas, bet trešā - dalībniece, kas pārstāvēja Haiti.Preses konferencē pēc uzvaras Irisa Mitenare teica, ka "Francijai un Eiropai patiešām vajag "Miss Universe". Francijas ļaudīm šis fakts patiks, un tagad viņi katru gadu skatīsies šo konkursu," sacīja Irisa, kuras galvu nu rotā dimantiem un safīriem inkrustēts kronis.Konkursā šogad sacentās 86 skaistules no visas pasaules. Starp citu, konkurss "Miss Universe" reiz piederēja ASV prezidentam Donaldam Trampam.