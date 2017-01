Ešlijai patīk iepozēt bikini.

Lielo izmēru modele, kura slavu iemantojusi pateicoties savām izteikti formīgajām auguma aprisēm, neslēpj, ka viņai ir celulīts. Tieši pretēji, viņa pat ar lepnumu to demonstrē saviem 3 miljoniem „Instagram” bloga sekotāju.Ešlija publiskojusi fotogrāfiju, kurā redzami viņas „apelsīna miziņas” skartie augšstilbi visā to krāšņumā un attēlu komentējusi sekojoši: „Es nodarbojos ar sportu. Es ļoti cenšos pareizi ēst. Man ir komfortabli manā ķermenī. Es nekautrējos no dažiem izcilnīšiem, bedrītēm vai celulīta. Un arī jums nevajadzētu kautrēties,” ierakstījusi Ešlija, pievienojot atslēgas vārdus „mīli savu ķermeni” un „skaistums nav atkarīgs no izmēra”.Ešlija sver 91 kilogramu, ir 1.75 m gara un nēsā 48. izmēra apģērbus. Nesen modele piedalījusies kanādiešu apakšveļas zīmola „Addition Elle” jaunākajā reklāmas kampaņā un demonstrējusi kolekciju nestandarta izmēru sievietēm. Grehema ar šo kompāniju sadarbojas jau vairākus gadus.Reklāmas fotogrāfijas Ešlijas auguma nepilnības nolīdzinātas ar fotogrāfiju apstrādes programmas palīdzību. Pateicoties pareizam apgaismojumam un izvēlētajām pozām, nepilnības nav tik acīmredzamas kā ikdienā ar tālruni uzņemtajās fotogrāfijās. Ešlija neiebilst, ka viņas fotogrāfijas nedaudz apstrādā, taču viņa ir kategoriski pret pārlieku apstrādi, kuras rezultātā viņa pati vairs nespētu sevi atpazīt.