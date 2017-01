Dženifera Lopesa jaunā TV šova „World of Dance” prezentācijas pasākumā



























14 attēli

Dženifera Lopesa pie preses pārstāvjiem iznāca kopā ar saviem kolēģiem, ar kuriem kopā radījusi šopavasar gaidāmo projektu „World of Dance”. Viņa to radījusi kopā ar dejotāju Dereku Hafu, reperi Ne-Yo un aktrisi Džennu Devanu-Tatumu, kura uzņēmusies jaunā TV šova vakara vadītājas pienākumus.Jaunā projekta veidotāji plāno, ka šovs vienkopus pulcēs pašus labākos dejotājus no visas pasaules. Viņi visi sacentīsies viens ar otru televīzijas skatītāju acu priekšā.Topošā TV šova prezentācijas pasākums norisinājās telekanāla NBC studijā. Uz to Dženifera Lopesa bija ieradusies zīmola „Celine” topiņā, „JW Anderson” mini svārkos un „Casadei” kurpēs. Neraugoties uz to, ka otra projektā iesaistītā dāma Dženna Devana-Tatuma ir vienpadsmit gadus jaunāka, Lopesa aizēnoja savu kolēģi, kura pasākumam bija izraudzījusies melnbaltu garo vakarkleitu ar dziļu šķēlumu.Starp citu, arī Dženna, tāpat kā savulaik Dženifera, savu karjeru šovbiznesā uzsākusi kā dejotāja. Popularitāti viņa iemantoja pateicoties lomai filmā „Step Up” (2006). Strādājot pie šī kino projekta Dženna iepazinās ar savu vīru – aktieri, dejotāju un bijušo striptīza dejotāju Čeningu Tatumu.