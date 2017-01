Mūsu tenisa zvaigzne Sevastova grandiozi iesāk turnīru Taipejā

Par pirmās kārtas pārvarēšanu Sevastova nopelnījusi 30 WTA vienspēļu ranga punktus.Sevastova šo cīņu sāka ar lielu pārliecību, turklāt jau no pirmajiem geimiem bija redzams, ka Kato ir krietni zemāka līmeņa tenisiste. Jau pirmajā geimā Latvijas pārstāve neļāva japānietei uzvarēt nevienā izspēlē un ļoti pārliecinoši lauza sāncenses servi. Līdzīga dominance izpaudās arī pirmā seta turpinājumā, jo Kato savas pretinieces spēlei nespēja rast nekādus pretargumentus. Tādējādi Sevastova vēl divas reizes lauza Japānas tenisistes servi un pirmo setu uzvarēja ar graujošo 6-0.Lai uzvarētu pirmajā setā, Sevastovai bija nepieciešams tikai aptuveni 25 minūtes.Latvijas sportiste līdzīgā garā sāka arī otro setu, jau pirmajā geimā laužot Kato servi. Tomēr šoreiz japāniete bija sasparojusies un izrādīja dzīvības pazīmes, kas viņai ļāva jau nākamajā geimā šo breiku atspēlēt. Sevastova pie vēl viena breika tika piektajā geimā un pēcāk izvirzījās vadībā ar 4-2, taču pēc tam viņu pašu nobreikoja, kas Japānas tenisistei ļāva panākt neizšķirtu. Nākamā geima sākumā pēc vēl vienas neveiksmīgas izspēles Latvijas pārstāve trieca raketi pret zemi. Tas, šķiet, viņai palīdzēja, jo viņa tika pie vēl viena breika, bet nākamajā geimā viņa noslēdza šo spēli, uzvarot otro setu ar 6-4.Otrajā setā Sevastova pēc vairākām neveiksmīgām izspēlēm bija ļoti emocionāla, turklāt vienubrīd šķita, ka viņa ļaus vaļu asarām.Sevastova pasaules rangā pašlaik ieņem 32.vietu un šajā turnīrā ir izlikta ar ceturto numuru, bet Kato rangā atrodama 188.pozīcijā. Abas tenisistes līdz šim savā starpā nebija spēkojušās. Japāniete sekmīgāku sniegumu rāda dubultspēlēs, kuru rangā pašlaik atrodas augstajā 30.vietā.Otrajā kārtā Sevastovai pretim stāsies čehiete Lucije Šafāržova vai serbiete Aleksandra Kruniča, kura arī pārvarēja kvalifikāciju.Sevastova pirms Austrālijas atklātā čempionāta bija zaudējusi septiņās spēlēs pēc kārtas, tomēr šī gada pirmo "Grand Slam" turnīru aizvadīja veiksmīgi un tika līdz trešajai kārtai, kurā piekāpās stiprajai spānietei Garvinjei Mugurusai.Arī pērn šajā nedēļā Sevastova spēlēja Taivānā, tiekot līdz ceturtdaļfinālam, tāpēc šoreiz viņai jāaizstāv 60 pasaules ranga punkti.Kato pirms šī turnīra bija zaudējusi četrās vienspēļu cīņās pēc kārtas, bet Taipejas kvalifikācijā viņa bija pārāka pār divām rangā zemāk esošām sportistēm. Tā kā japāniete gūst panākumus dubultspēlēs, viņa pēdējā gada laikā regulāri braukā pa WTA turnīriem un piedalās to kvalifikācijās, tomēr WTA "International" sērijas sacensību pamatturnīros viņa karjerā izcīnījusi tikai divas uzvaras.Vienu no karjeras lielākajiem panākumiem Kato gan sasniedza pagājušajā nedēļā, kad pārī ar Austrālijas pārstāvi Arinu Rodionovu aizkļuva līdz Austrālijas atklātā čempionāta sieviešu dubultspēļu turnīra pusfinālam, kurā piekāpās nākamajām čempionēm amerikānietei Betānijai Matekai-Sendsai un Lucijei Šafāržovai no Čehijas.Cita Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šonedēļ spēlēs "Premier" sērijas turnīrā Sanktpēterburgā un arī sacensības sāks pret kādu no kvalifikācijas dalībniecēm, kas kļūs zināma pirmdien.Šonedēļ abas Latvijas tenisistes WTA rangā atrodas viena otrai blakus - Sevastova ieņem 32.vietu, bet Ostapenko atrodama 33.pozīcijā, sasniedzot jaunu karjeras rekordu.Nākamajā nedēļā Tallinā notiks Federāciju kausa Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīrs, kurā Latvijas izlasei palīdzēs Ostapenko, bet Sevastova atkal nespēlēs. Sevastova Latvijas izlases sastāvā iepriekšējo reizi spēlēja 2010.gadā, kad bija vien 19 gadus veca.