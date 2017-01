Latvijas skatītāji divu stundu garo dokumentālo filmu, kurā dzimumu identitāte pētīta caur zinātnes, sabiedrības un kultūras prizmu, redzēs svētdien, 5.februārī. Tā vienlaikus tiks demonstrēta 171 valstī un 45 valodās.“Dzimumu revolūcija ar Keitiju Kuriku” atklāj dzimumu identitātes komplekso dabu ikdienas dzīvē, sākot ar dzimšanas brīdi līdz pat mūsu krēslas gadiem. Lai labāk saprastu dzimumu identitātes daudzpusīgo dabu, kā arī ģenētikas, smadzeņu ķīmijas un modernās kultūras ietekmi, Kurika runā ar zinātniekiem, psihologiem, aktīvistiem, rakstniekiem un ģimenēm. Ar šīm sarunām, kas ir gan zinātniski informatīvas, gan dziļi intīmas, Kurika nesatricināmi meklē patiesību, atklājot neskaitāmus noklusētus stāstus par cīņu, sapratni, ignoranci, ievainojamību un mīlestību.“Mūsdienās ir grūti izvairīties no sarunām par kādu dzimumu identitātes aspektu. Ik reizi, kad jūs lasāt ziņas telefonā, ieslēdziet televizoru vai datoru, atklājas kāds stāsts, kas izaicina mūsu aizspriedumus par dzimumu, par veidu, kā to nosaka, un par ietekmi, ko uz sabiedrību atstāj jaunās definīcijas. Es devos šajā ceļojumā, lai uzzinātu, cik lielu piepūli jauniešiem prasa šāda dzīve un iepazītu cilvēkus aiz ziņu virsrakstiem. Jo pirmais solis uz iekļaušanos un toleranci ir izpratne,” atzīst Kurika.* sabiedrisko aktīvisti Džordžiannu Deivisu, kas pēta, kā šodienas ASV sabiedrībā tiek definētas, piedzīvotas un apstrīdētas interseksuālisma pazīmes, ņemot vērā ārstu aplēses, ka interseksualitāte ir novērojama katram no 1500 – 2000 jaundzimušajiem;* endokrinologu Džošua Seiferu, kas ir veicis klīniskos pētījumus un strādājis ar cilvēkiem, kuriem trūkst zināšanu par transpersonu medicīnisko pusi;* “Transjauniešu projekta” direktori Kristīnu Olsoni, kuras vadītā organizācija divdesmit gadus ir pētījusi simtiem jaunu transpersonu un dzimumnenoteiktu bērnu, viņas kopīgi apmeklēs divpadsmit gadus vecu pētījuma dalībnieku, kurš apsver medikamentu lietošanu, lai aizkavētu pubertātes pazīmes;* dažādu paaudžu transpersonām, sākot ar četrgadnieku Vašingtonā līdz pensionāram Kalifornijā, tā atklājot viņu ģimeņu unikālo izaicinājumu – sadzīvot ar dzimumu identitātes izmaiņām;* transpersonu – uzņēmēju Mišelu Mendelsoni, kurai Losandželosā pieder seši franšīzes biznesi un kura, reaģējot uz traģiski augsto bezdarba līmeni transpersonu vidū, piedāvā darbu šādiem cilvēkiem un stāsta par tiem savos restorānos;* slavenībām, kas aktīvi runā par šīm tēmām, tostarp tenisa zvaigzni Renē Ričardsu, modeli un aktrisi Harī Nefu;* transjaunieti Gevinu Grimmu, kura prasība par vienlīdzīgu piekļuvi vannasistabām ir nokļuvusi Augstākajā tiesā;* daudziem ārstiem un zinātniekiem, kuri strādā uz dzimumu identitātes robežlīnijām, palīdzot sasniegt medicīnisku, sociālu un psiholoģisku labklājību.Kurikas intīmās sarunas papildina inovatīvas grafikas un animācija, kas ļaus skatītājiem labāk nekā līdz šim saprast fiziskā dzimuma un dzimuma identitātes psiholoģisko dabu.