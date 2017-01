"Īstās latvju saimnieces" 3. sezonas dalībnieces













Raidījuma varonēm būs jāvērtē namamātes pasniegtais ēdiens un galda klājums. Par katru ēdienu viešņām jāieliek atzīme vairākās pozīcijās: gan par ēdiena garšas īpašībām, gan noformējumu, gan izmantotajiem produktiem un pat piedāvātajiem dzērieniem. Rezultātā saimniece, kura būs ieguvusi lielāko punktu daudzumu, kļūs par sezonas uzvarētāju.Šosezon gardus ēdienus gatavos un ciemiņus uzņems septiņas saimnieces no – Jelgavas, Krāslavas, Siguldas, Madonas un Saldus novadiem. Pirmā ciemiņus uzņems sieru meistare Ināra no Zemgales. Viņai pēc vārdiem kabatā nav jāmeklē – kas uz sirds, tas uz mēles.Raidījuma pirmās sezonas noslēgumā uzvaras laurus plūca briežu ganāmpulka saimniece Sarmīte Brūvere no Limbažu novada, bet pērn uzvarēja vidzemniece, „Vīnkalnu” saimniece Zanda Žentiņa. Bet, kas šosezon sacentīsies par uzvaru?Ināra dzīvo Sesavas pagastā, Jelgavas novadā. Saimniece ir mamma krietnam pulkam bērnu, turklāt viņai ir arī audžubērni. Viņa nevar nosēdēt mierā un atrodas nepārtrauktā rosībā. Saimniecība specializējusies siera ražošanā. Inārai ir vairāki desmiti dažādu siera šķirņu. Tos viņa pati arī tirgo tirgū un mājražotāju veikalā.Māra ir saimniece no Siguldas puses, vāra visgaršīgākos un neparastākos ievārījumus. Māras ģimenei pieder arī viesu nams. Māra ir klusa un inteliģenta, taču, kā mēs zinām, klusie ūdeņi ir tie dziļākie, un viņai ir ļoti laba humora izjūta.Rasma Balode no Zvārdes pagasta ievēro latvisko dzīvesziņu un ir aktīva latviešu kultūras kopēja, turklāt ne viena pati, bet abi kopā ar vīru. Rasmai patīk dažādas aktivitātes – viņa rīko talkas, darbojas folkloras kopā.Valda Upeniece no Kurzemes, Nīgrandes pagasta sevi sauc par gaišreģi, kas strādā ar enerģijām. Viņai ir bioloģiskā saimniecība, un savu spēku Valda meklē dabā – pati vācot arī ārstniecības augus. Valda ir arī masāžas speciāliste, un viņai ir pat savs klientu loks Rīgā, kurp saimniece regulāri brauc.Silvija Čurkste ir ne tikai saimniece savās ģimenes mājās Aronas pagastā, kuras vēsture sniedzas vairākās paaudzēs, bet arī vietējā bērnudārza vadītāja. Rasmai patīk aktīvs dzīvesveids, un tādēļ gaidāms, ka viņa pārējām saimniecēm sarīkos daudz pārsteigumu.Antra Gotlaufa no Madonas novada Praulienas ir gan viesu nama saimniece. Viņas pieliekamajā ir gan pašas lasītas augu tējas, gan daudz dažādu citu gardumu. Starp daudziem ikdienas darbiem Antra vēl paspēj tikt galā ar savu kafejnīcu Madonas centrā, kur var dabūt pašceptas pankūkas ar pašas Antras vārītu ievārījumu.Ilze Stabulniece ir «Klajumu» saimniece. Viņas saimniecība atrodas Kaplavas pagastā, Krāslavas novadā. Ilzes sirdslieta un arī ikdienas nodarbošanās ir zirgi, un līdztekus tiem viņas ģimenei pieder vairāki viesu nami. Saimniece izceļas ar savu pozitīvismu un izcilo gatavošanas māku.