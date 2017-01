Aculiecinieks Krievijas pilsētā Kostromā uzfilmējis dīķī iekritušu suni, kurš saviem spēkiem nespēja izrāpties no daļēji aizsalušā ūdens. Kāds drosmīgs vīrs, riskējot ar savu drošību, devās glābt nelaimē nonākušo dzīvnieku. Glābšanas gaitā suns vīrieti sakoda, bet glābējs nepadevās. Sagrābjot dzīvnieku aiz skausta, viņš izvilka to ārā no dīķa. Klātesošie skatītāji veltīja drosminiekam aplausus. Kā stāsta aculiecinieks Aleksandrs, uzreiz pēc tam ieradušies arī glābēji un nogādājuši suni atpakaļ mājās.