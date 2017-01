Kā šodien žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Staļģevics, par bērna nāves iemesliem ekspertīze vēl nav pabeigta. Notikuma vietā atrastajā šļircē atrastas stipras iedarbības narkotikas, liecina ekspertīžu rezultāti.

Jau ziņots, ka 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Nelaime atklājās pēc tam, kad policija Dobelē saņēma iesniegumu no mirušās sievietes mātes, kura nevarēja sazvanīt savu meitu. Sievietes māte prombūtnē bija aptuveni divas nedēļas. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvoklim bijis atvērts logs un telpās dzirdami bērnu raudāšana. Policija izsauca ugunsdzēsējus-glābējus, kuri iekļuva dzīvoklī pa atvērto logu. Dzīvoklī gultā miris atrasts 1966.gadā dzimis vīrietis un 1993.gadā dzimusi sieviete, kā arī zem gultas atrasts miris deviņus mēnešus vecs bērns. Tika konstatēts, ka bērns nomiris badā. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.

Māja Dobelē, kurā atrasti miruši vecāki un zīdainis







































