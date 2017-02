TV šovs „Tēta nedienas Latvijā” piedalās Uldis Grīnbergs

























Šova "Īstie veči" fināla foto



























Uldis un Diana Grīnbergi ir precējušies sešus gadus un audzina divas meitiņas – piecus gadus veco Martu un divgadnieci Lindu. Uldis mājas solī ir tikpat jestrs un omulīgs kā šovā „Īstie veči”. Bet tā ir tikai līdz brīdim, kad uznāk nogurums un mazās princeses izved no pacietības. Pirmais vakars bez mammas sākas ar ballīti un modes skati ar mammas smalkajiem, dārgajiem lakatiem. Brokastīs meitiņas priecē saldējums un kruasāni. Arī mamma ir laimīga, beidzot aiziet gulēt tad, kad to vēlas. Vai viss ritēs tik gludi, un uz ko būs gatavs tētis, lai tiktu galā ar visiem uzdevumiem? Viens nu ir skaidrs – īstam vecim nav problēma arī uzvilkt Betmena triko un spēlēt leļļu teātri vai aizvest meitiņas uz Dabas muzeju.Realitātes šovs „Tēta nedienas Latvijā” sniedz lielisku iespēju vīriešiem pārbaudīt uz savas ādas, ko nozīmē būt mammai. Mammas dodas pelnītā atpūtā un bauda spa, bet tētim un visai ģimenei jātiek galā ar visu pašiem. Visi mājas darbi – ēst gatavošana, trauku mazgāšana, bērnu apkopšana – jāpaveic tētim vienam pašam. Turklāt viņam būs jāizdara arī mammas atstātie uzdevumi. Mamma būs prom, un viņai līdzi nebūs arī telefona. Tas nozīmē, ka tētim tiešām ar visu būs jātiek galā pašam. Atsevišķu uzdevumu veikšanai tētis var pieaicināt savus radiniekus, draugus vai arī cilvēkus no malas, viņiem piezvanot un uzaicinot palīgā. Katra šī reize viņam izmaksā 100 eiro, jo tieši par tādu summu samazinās dāvanas vērtība, kuru ģimene saņem raidījuma beigās. Galvenā balva, par kuru ģimene cīnās, ir 500 eiro.