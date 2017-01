Kara nomocītajā Alepo aizvadīts pirmais futbola mačs 5 gadu laikā. VIDEO

Alepo pirms un pēc kara









































































































































































































































































Riayat al-Shabab stadionā joprojām redzamas sprādzienu pēdas, bet tas netraucēja uz futbola maču ierasties lielam cilvēku pūlim. Mačs tika aizvadīts stingros drošības apstākļos, stadionā bija sapulcējušies daudz policistu. Ar rezultatu 2:1 uzvaru izcīnīja seškārtējie Sīrijas čempioni "Al Ittihad".Ikdienas dzīve, nemaz nerunājot par sportu, ir gandrīz neiedomājama šajā pilsētā, jo tā iecu gadu kara laikā ir pamatīgi iznīcināta.Mēnešiem ilgi to ielenca Sīrija valdības spēki un to bombardēja Krievijas gaisa spēki.Pagājušajā mēnesī armija nemierniekiem atkaroja Alepo austrumu rajonus, atgūstot kontroli pār visu pilsētu.Sīrijas futbola līga konflikta laikā saskārās ar grūtībām, spēles bija iespējams aizvadīt tikai Damaskā vai Latākijā.Alepo, kas reiz bija plaukstošs Sīrijas ekonomikas centrs ar vēsturiskām vietām, kara laikā tika pārvērsta drupās. Sīrijas konflikta laikā tika nogalināti vairāk nekā 300 000 cilvēku, un karš radījis vienu no lielākajām bēgļu krīzēm pasaules vēsturē.