31. janvāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

1982. gadā Jānis Sprukts - hokejists.1971. gadā Miks Ekbaums - uzņēmējs.1964. gadā Nils Muižnieks - Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs.1963. gadā Igors Zujevs - 12.Saeimas deputāts, ievēlēts no partiju apvienības "Saskaņas Centrs".1960. gadā Ieva Pitruka - Latvijas Nacionālā kinematogrāfijas centra dokumentālo filmu eksperte, projekta "Kino visiem un visur Latvijā" vadītāja.1953. gadā Igors Pimenovs - 12. Saeimas deputāts, ievēlēts no partiju apvienības "Saskaņas Centrs".1952. gadā Anita Plūme - Latvijas Ģimenes centra direktore, psihoterapeite.1952. gadā Aleftīna Struļeviča - AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes locekle.1952. gadā Ingrīda Zemzare - muzikoloģe, orķestra "Kremerata Baltica" direktore.1951. gadā Roberts Vilcāns - uzņēmējs, AS "Jelgavas dzirnavas" valdes loceklis.1950. gadā Dzintra Geka - režisore, producente.1945. gadā Kārlis Albergs - Valkas novada domes priekšsēdētājs.1944. gadā Valdis Krisbergs - bijušais politiķis, patlaban - zvērināta juridiskās palīdzības biroja "Eiro Temīda" vadītājs un īpašnieks.1943. gadā Gundars Liberts - Rīgas Tehniskās universitātes Autotransporta institūta direktors, profesors, Latvijas Nacionālās kravu ekspeditoru asociācijas prezidents (miris 2012.gadā).JUBILĀRI PASAULĒ1981. gadā Džastins Timberleiks - amerikāņu dziedātājs.1973. gadā Porša de Rosi - austrāliešu aktrise.1970. gadā Minnija Draivere - britu aktrise.1964. gadā Džefs Hannemans - amerikāņu mūziķis ("Slayer").1961. gadā Loids Kouls - britu mūziķis.1956. gadā Džonnijs Rotens aka Džons Laidons - britu mūziķis ("Sex Pistols").1954. gadā Adrians Vandenbergs - nīderlandiešu mūziķis ("Whitesnake").1949. gadā Kens Vailbers - amerikāņu filozofs.1942. gadā Dereks Džārmens - britu režisors un rakstnieks (miris 1994.gadā).1938. gadā Beatrikse - Nīderlandes karaliene.1937. gadā Filips Glāss - amerikāņu komponists.1937. gadā Reģimants Adomaitis - lietuviešu aktieris.1935. gadā Kendzaburo Oe - japāņu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts.1929. gadā Rūdolfs Mosbauers - vācu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 2011.gadā).1915. gadā Alans Lomakss - amerikāņu muzikologs (miris 2002.gadā).1902. gadā Alva Mirdala - zviedru politiķe, Nobela prēmijas laureāte (mirusi 1986.gadā).1884. gadā Teodors Heiss - Vācijas pirmais prezidents (miris 1963.gadā).1881. gadā Ērvings Langmuirs - amerikāņu ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1957.gadā).1868. gadā Teodors Viljams Ričardss - amerikāņu ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1928.gadā).1866. gadā Ļevs Šestovs - ebreju izcelsmes Krievijas filozofs (miris 1938.gadā).1865. gadā Anrī Degranžs - franču riteņbraucējs un žurnālists, velobrauciena "Tour de France" dibinātājs (miris 1940.gadā).1797. gadā Francs Šūberts - austriešu komponists (miris 1828.gadā).NOTIKUMI LATVIJĀ2007. gadā par Satversmes tiesas priekšsēdētāju ievēl Gunāru Kūtri.2006. gadā oficiālā vizītē Latvijā ierodas Kolumbijas ārlietu ministre Karolina Barko, kas Latvijā uzturēsies līdz 1.februārim. Šī ir pirmā augsta līmeņa tikšanās ar Kolumbijas valdības amatpersonu Latvijas vēsturē.2005. gadā Ministru prezidents Aigars Kalvītis (TP) dodas darba vizītē uz Čehiju, kur tiekas ar Čehijas premjerministru Staņislavu Grosu, Maķedonijas premjerministru Vlado Bukovski. Tāpat Kalvītis vizītes gaitā tiekas ar "Microsoft Corporation" valdes priekšsēdētāju Bilu Geitsu un paraksta vienošanos par sadarbību.2004. gadā par partijas "Jaunais laiks" priekšsēdētāju uz divu gadu pilnvaru termiņu atkārtoti ievēlēts līdzšinējais partijas līderis Einars Repše, kurš bija vienīgais pretendents uz šo amatu.2003. gadā mobilo strēlnieku mācību centrā Ādažos notiek svinīga Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieru maiņas ceremonija, kurā brigādes ģenerālis Raimonds Graube NBS komandiera pilnvaras nodod kontradmirālim Andrejam Gaidim Zeibotam.2002. gadā Saeima pieņem lēmumu nosūtīt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību uz Kirgīziju, kur tā piedalīsies starptautiskajā militārajā operācijā Dānijas bruņoto spēku kontingenta sastāvā. Latvija, Lietuva un Igaunija ir saņēmušas Dānijas uzaicinājumu iesaistīties starptautiskā pretterorisma operācijā "Enduring Freedom" Kirgīzijā, Manas aviācijas bāzē. "Enduring Freedom" ir Amerikas Savienoto Valstu vadīta operācija, kurā piedalās 18 valstis.2002. gadā Saeima pieņem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumu, kas nosaka iedzīvotāju, mediķu, valsts un pašvaldību tiesiskās attiecības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.2000. gadā piecus Indijā apcietinātos Latvijas lidotājus Indijas tiesa atzīst par vainīgiem ieroču kontrabandā.2000. gadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns paziņo, ka pēc Saeimas deputātu pieprasījuma tiks ierosināta ģenerālprokurora Jāņa Skrastiņa darbības pārbaude.2000. gadā policijas majors Valdis Pumpurs sāk darbu Valsts policijas priekšnieka vietnieka un Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka amatā.1997. gadā Ārlietu ministrija Lietuvai nosūta notu, kurā vēlreiz tiek atkārtota Latvijas pozīcija - sarunas par jūras robežas delimitāciju atsākt delegāciju līmenī.1997. gadā Latvijas Centrālais depozitārijs un Igaunijas Centrālais depozitārijs paraksta līgumu par korespondentattiecību nodibināšanu, kas paredz vienotas vērtspapīru uzskaites sistēmas izveidošanu abās valstīs.1995. gadā Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja nobalso par Latvijas uzņemšanu Eiropas Padomē.1988. gadā tiek demonstrēts pirmais radījums Latvijas televīzijas programmai "Labvakar", kurā pirmoreiz tiešajā ēterā tiek runāts par daudziem agrāk aizliegtiem tematiem.1918. gadā turpinās Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes 2.sesija.NOTIKUMI PASAULĒ2005. gadā Kalifornijā sākas tiesas process pret Maiklu Džeksonu, kurš apsūdzēts bērnu seksuālā izmantošanā.2004. gadā pēc pārbaudēm kodoltehnoloģiju pārdošanas skandālā Pakistāna atlaiž no premjerministra zinātniskā padomnieka amata valsts kodolprogrammas "tēvu" Abdulu Kadīru Hanu.2002. gadā Īrijas Romas katoļu baznīca piekrīt izmaksāt 128 miljonus eiro kompensācijās cilvēkiem, kas fiziski vai seksuāli aizskarti reliģisko organizāciju uzraudzītos bērnunamos.2001. gadā Lībijas bijušajam slepenajam aģentam Abdelbasitam Ali al Megrahi tiek piespriests mūža ieslodzījums par "Pan Am" pasažieru lidmašīnas uzspridzināšanu 1988.gada 21.decembrī virs Lokerbijas Skotijā, kad tika nogalināti 270 cilvēki.2000. gadā angļu ārstam Heroldam Šipmenam tiek piespriests mūža ieslodzījums par 15 savu pacientu nogalināšanu ar nāvējošām heroīna injekcijām.2000. gadā ASV aviokompānijas "Alaska Airlines" pasažieru lidmašīnai no piecu kilometru augstuma iekrītot Klusajā okeānā pie Kalifornijas krastiem, bojā iet visi 88 pasažieri un apkalpes locekļi.1996. gadā pašnāvnieku spridzinātāju sarīkotā sprādzienā Šrilankas centrālajā bankā Kolombo tiek nogalināti vismaz 86 cilvēki un vēl 1400 ievainoti.1990. gadā Maskavā tiek atvērts Krievijā pirmais ātrās ēdināšanas restorāns "McDonald's".1974. gadā 92 gadu vecumā mirst amerikāņu kino producents un studijas "Metro Goldwyn Mayer" dibinātājs Semjuels Goldvins.1971. gadā pirmo reizi 19 gadu laikā starp Berlīnes austrumdaļu un rietumdaļu tiek atjaunoti ierobežoti telefonu sakari.1968. gadā Vjetkongieši uzbrūk ASV vēstniecībai Saigonā, Vjetnamā.1968. gadā Nauru pasludina neatkarību no Austrālijas.1958. gadā no Kanaverala raga kosmodroma tiek palaists ASV pirmais Zemes satelīts "Explorer I".1956. gadā 74 gadu vecumā mirst angļu rakstnieks Aleksandrs Alans Milns, grāmatu par "Vinniju Pūku" autors.1953. gadā plūdos Nīderlandē iet bojā vairāk nekā 1800 cilvēku.1953. gadā Prāmim nogrimstot Īrijas jūrā, iet bojā vairāk nekā 130 pasažieru un apkalpes locekļu.1950. gadā ASV prezidents Harijs Trūmens paziņo par programmu ūdeņraža bumbas radīšanai.1946. gadā stājas spēkā Dienvidslāvijas jaunā Konstitūcija, pēc Padomju Savienības parauga apvienojot Bosniju-Hercegovinu, Horvātiju, Maķedoniju, Melnkalni, Serbiju un Slovēniju.1943. gadā vācu feldmaršals Frīdrihs Pauluss pie Staļingradas padodas krievu spēkiem.1930. gadā kompānija "3M" piedāvā tirgū līmlenti "Scotch Tape".1929. gadā Padomju Savienības Centrālkomiteja izraida trimdā Ļevu Trocki.1918. gadā pie Skotijas krastiem miglā notiek vairāku Lielbritānijas karakuģu sadursmes, kā dēļ britu karaflote zaudē divas zemūdenes un tiek bojāti vēl pieci karakuģi. Negadījumā bojā gāja vairāk nekā simts jūrnieku.1915. gadā Vācijas spēki Pirmajā pasaules karā pirmo reizi plašā mērogā lieto gāzi kā ieroci. Vācu spēki Ravkas upes krastā, uz rietumiem no Varšavas, uz krievu pozīcijām izšāva 18 000 artilērijas šāviņu ar šķidru ksilila bromīda asaru gāzi. Tomēr gāze neizsmidzinājās gaisā, bet sasala, tā arī neradot gaidīto efektu.1910. gadā Portu pilsētā sākas portugāļu republikāņu revolūcija.1876. gadā ASV liek visus Amerikas pamatiedzīvotājus pārvietot uz rezervātiem.1865. gadā amerikāņu konfederātu ģenerālis Roberts Lī kļūst par konfederātu spēku virspavēlnieku Amerikas pilsoņu karā.1747. gadā Londonā tiek atklāta pirmā venerisko slimību klīnika.1504. gadā Francija atdod Neapoli Aragonai.