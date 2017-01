Ārsti ceļ trauksmi par Trampa garīgo veselību. Šoreiz tas ir nopietni

Donalds Tramps sazvanās ar Putinu un Merkeli































Trampa kādreizējā pretiniece Hilarija Klintone teikusi, ka Tramps ir temperamenta ziņā ir nederīgs darbam Baltajā namā. Skaidrs, ka Klintone bija ieinteresētā persona, tomēr tagad arī garīgās veselības speciālisti pauduši savas domas ar mērķi brīdināt sabiedrību.Piemēram, psihologs Džons D. Gartners sacījis, ka Tramps ir "bīstami garīgi slims un temperamenta ziņā nespējīgs būt par prezidentu." Psihologs uzskata, ka Tramps izrādījis "malignā narcisma" pazīmes, kas sevī, saskaņā ar plaši lietotu psihiatrisku terminu vārdnīcu, ietver narcismu, sociopātiju, agresiju un sadismu.Ārvalstu mediji, apkopojot speciālistu teikto, vēstī, ka tieši narcisms ir viens no visbiežāk piedēvētajiem Trampa personības traucējumiem. "Narcisms pasliktina spēju saskatīt realitāti, tāpēc jūs nevarat pielietot loģiku, lai tādu cilvēku pārliecinātu," saka klīniskā psiholoģe Džūlija Futrela. "Trīs miljoni sieviešu dodas gājienā? Tas viņu neietekmē. Padomnieki norādīs, ka šāda politikas izvēle nestrādās? Viņam būs vienalga," skaidro speciāliste, skaidri norādot, ka nekad nav ārstējusi Trampu.Izrādās, jau decembrī trīs ietekmīgi psihiatrijas profesori toreizējam ASV prezidentam Barakam Obamam adresētajā vēstulē pauda bažas par Trampa garīgo stabilitāti, norādot, ka dažādi simptomi, piemēram, pārākuma sajūta, impulsivitāte, paaugstināta jūtība pret kritiku un acīmredzamā nespēja atšķirt fantāzijas no realitātes, likušas apšaubīt viņa piemērotību sarežģītajam darbam Ovālajā kabinetā. Profesori vēl toreiz mudināja nozīmēt Trampam "pilnu medicīnisko un psihoneiroloģisko novērtējumu"."New York Daily News" norāda, ka "galvu dakteri" parasti neanalizē publiskas personas. Atturēšanās no savu vērtējumu paušanas aizsākās jau 1964.gadā, kad Berijs Goldvaters bez panākumiem piedalījās cīņā par ASV prezidenta krēslu. Toreiz daudzi speciālisti pauda aizdomas par viņa garīgās veselības traucējumiem, sakot, ka viņš nav spējīgs būt par prezidentu, kā rezultātā ASV Psihiatru Asociācija izdeva tā dēvēto "Goldvatera noteikumu", sakot - nav ētiski, ka psihiatrs piedāvā savu profesionālo viedokli, neveicot izmeklējumus.Līdz ar to mediķi, kas specializējas garīgās veselības traucējumos, ir vienīgie speciālisti, kuriem nav ļauts paust savas ekspertīzes žurnālistiem, tomēr bažas par pasaules ietekmīgākās lielvaras vadītāja veselību pamudinājušas dažus profesionāļus lauzt šo noteikumu un publiski izteikties. Arī īsi pirms vēlēšanām simtiem speciālistu vienojās grupā ar nosaukumu "Pilsoņu terapeiti pret Trampismu", publiskojot manifestu, lai brīdinātu pilsoņus.Kāds anonīms mediķis "New York Daily News" sacījis, ka Tramps patiesi ir garīgi slims. "Alkoholiķis sākotnēji sāk dzert, lai atslābinātos, taču galu galā tas viņu sagrauj. Tramps sevi aizsargā, audzējot savu ego un noniecinot citus," skaidro anonīmais speciālists, kamēr Futrela piebilst - to ir ļoti grūti ārstēt.Rezumējot, Trampa traucējumi radīs ilūziju, ka īsts amerikānis var kļūt par uzvarētāju tikai tad, ja citi kļūst par zaudētājiem. Arī viņa darba metodēs var novērot apkārtējo noniecināšanu, pazemošanu un nespēju pieņemt neko, kas apdraud viņa ego.