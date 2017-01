Staļģevics pastāstīja, ka policija pagājušā gada vasarā aizturēja sākotnēji trīs personu grupu par naudas izspiešanu Jelgavā. Kratīšanās policija atrada 29 svešas pases, 14 banku norēķinu kartes un invalīdu apliecības.

Izmeklēšanā noskaidrojies, ka grupējums bijis lielāks un to vadīja 1958.gadā dzimis vīrietis. Grupa nodarbojās ne tikai ar naudas izspiešanu, bet arī neliela apjoma alkohola un cigarešu tirdzniecību pārsvarā vientuļiem cilvēkiem.



Daļa pircēju palikuši noziedzniekam parādā un tad noziedznieki viņiem atņēmuši banku norēķinu kartes, no kurām vēlāk izņemta nauda, piemēram, cietušo personu pabalsti. Lai turpinātu šādu rūpalu un turpinātu izņemt cilvēku naudu, cilvēkus turpināja dzirdīt un ieslodzīt divās ēkās Jelgavas novadā, kur tie fiziski ietekmēti, turēti antisanitāros apstākļos un baroti ar nekvalitatīvu pārtiku. Četri no cietušajiem izmantoti kā vergi, kas veikuši dažādus sadzīves darbus. Personu sišanā izmantotas koka nūjas un kastete.

Grupējums darbojies vairākus gadus.

Kopumā grupējumu apsūdz 56 nozieguma epizodēs, lietā ir 16 cietušie, taču patiesais cietušo skaits noteikti ir lielāks, jo daudzi no šāda statusa atteikušies. Noziedzniekiem tiek inkriminēti pārkāpumi pēc 16 Krimināllikuma pantiem. Organizētā grupa tiek turēta aizdomās par personu nolaupīšanu, cilvēktirdzniecību, izspiešanu, personu turēšanu nebrīvē, nelikumīgu kredītkaršu izmantošanu un vairākiem citiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem.

Šonedēļ lieta nodota kriminālvajāšanai Zemgales tiesas apgabala prokuratūrā.