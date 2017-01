Jaunais pāvests nu arī Latvijā

Seriāla darbības centrā ir Romas katoļu baznīcas aizkulises, varas spēles un attiecību drāmas. TV skatītāji uz to raugās dažādi: vieni samana nākotnes politikas iezīmes un intrigas, citi uztver kā sirreālu, reizēm bezkaunīgu portretu tiem, kas kalpo Vatikānā. Režisors galvenajām lomām izraudzījies lieliskus aktierus: jaunievēlētā pāvesta Pija XIII lomu spēlē pazīstamais britu aktieris Džūda Lovs, bet māsas Marijas, pāvesta palīdzes, lomā ir Daiena Kītone. Džūda Lovs par savu varoni ir teicis, ka tas ir neparedzams un nezināms, līdzīgi kā Donalds Tramps politiskajā vidē.



Jaunā pāvesta reklāmas rullītis







Latvijas skatītājiem sevišķi interesants šķitīs fakts, ka seriālā dzirdama starptautiski pazīstamā latviešu komponista Pētera Vaska mūzika. Piecām no desmit sērijām Sorentīno izvēlējies fragmentus no Pētera Vaska Ceturtā stīgu kvarteta fināla skaņdarba – meditācijas Vientuļais eņģelis.



Zināms arī tas, ka norit darbs pie seriāla otrās sezonas tapšanas.



Siržu lauzējs Džūda Lovs

Piecu bērnu tēvs, britu aktieris Džūda Lovs (44) tiek dēvēts par vienu no planētas pievilcīgākajiem vīriešiem. Pastarītei Adai šā gada martā paliks divi gadi. Meitas māte ir dziedātāja Ketrīna Hārdinga, ar kuru Lovs iepazinās komēdijas Spiegs filmēšanas laikā Čehijā. Pēc filmas iznākšanas uz lielajiem ekrāniem presē izskanēja paziņojums, ka, lai arī Lovs un Hārdinga nedomā turpināt savas attiecības, aktieris piedalīsies bērna audzināšanā un atbalstīs sava bērna māti. Aktierim ir vēl trīs atvases no pirmās laulības ar aktrisi Seidiju Frostu: Rafertijs (20), Airisa (16) un Rudijs (14), kā arī meita Sofija (7) no modeles Samantas Burkes.



Aktieris saņēmis divas Oskara balvas, trīs Zelta globusa statuetes, kā arī divas Britu filmu akadēmijas balvas. Viņa populārāko lomu sarakstā ir dalība filmās Aukstais kalns, Šerloks Holmss, Viesnīca diženā Budapešta, Anna Kareņina, Hugo, Brīvdienas un citās. Džūda par sevi kā aktieri izteicies: „Esmu kļuvis atkarīgs no sava darba – aktiera profesija ir pārņēmusi manu dzīvi. Tas nozīmē celties katru dienu, iet uz provēm, atriezties mājās un mācīties tekstu.”



Oskarotā Daiena Kītone

Amerikāņu aktrise Daiena Kītone (71) četras reizes nominēta Oskaram kā labākā aktrise galvenajā lomā, no kurām reizi balvu ieguva par lomu Vudija Allena filmā Enija Hola. Kītoni vienojušas attiecības ar vairākiem slaveniem kolēģiem, piemēram, Alu Pačīno, bet viņa nekad nav bijusi precējusies. Tomēr Daiena nedomā, ka tas dzīvi būtu darījis mazvērtīgāku. Arī savos visnotaļ cienījamos gados viņa aizrautīgi strādā un nedomā, ka būtu jāmet miers aktīvai darbībai. Kītonei ir divi adoptēti bērni – meita Dekstere un dēls Djūks.





Māsas Marijas, pāvesta palīdzes, lomā ir Daiena Kītone.

Paolo Sorentīno debija teleseriālu jomā – "Jaunais pāvests"





























15 attēli

Pēc tēva nāves doma par to, ka visi esam mirstīgi, ieguva aktrises acīs pavisam citu vērtību, un 50 gadu vecumā viņa nolēma kļūt par māti. Vēlākos gados Kītone izteicās: „Mātes loma ir mani mainījusi. Tā sniegusi krietni vairāk piepildījuma nekā jebkuras attiecības, kas reiz bijušas. Tomēr vislabākais scenārijs būtu, ja man un bērniem līdzās tomēr būtu bijis arī vīrietis.”Latviešu un angļu valodā visas sērijas pieejamas Shortcut.lv un Shortcut aplikācijā viedtālrunī, planšetē, kā arī Apple TV un Android TV