Nauda, risks un vara seriālā "Miljardi"

„Varoņus, kas nebaidās riskēt, ir daudz interesantāk spēlēt nekā supervaroņus,” paziņojis seriāla Miljardi galvenās lomas atveidotājs aktieris Demians Lūiss. Rudais britu aktieris Latvijas skatītājiem labi zināms ar Nikolasa Brodija lomu godalgotajā seriālā Svešais starp savējiem.



Seriāla Miljardi reklāmas rullītis







Lūiss grib nopirkt futbola klubu

Demians ASV seriālā Miljardi atveido miljardieru riska ieguldījumu fonda karali Bobiju „Aksu” Akselrodu. Ietekmīgais Volstrītas vīrs ir iesaistīts lietā par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos. Noziegumu šķetina prokurors Čaks Roudss (atveido aktieris Pols Džiamati). Šī lieta var noteikt Čaka turpmāko karjeru, tomēr tā jāizmeklē uzmanīgi, jo viņa sieva strādā pie Aksa.



„Viņš (Akss) nāk no jauno miljardieru kārtas. Viņi visi (Volstrītā strādājošie finansisti) ir ap 40 gadu vecumu. Tie ir vīri, kas izmanto dotās iespējas, lido apkārt privātās lidmašīnās un uzskata, ka pasaule ir pie viņu kājām,” stāsta viens no seriāla scenārija autoriem Deivids Levjēns. Demians Lūiss atzinis, ka ir brīnišķīgi spēlēt varoni, kuram pieder miljards vai vairāki, un, ja dzīvē viņš nonāktu šādā situācijā, pirmais pirkums būtu privātā lidmašīna. „Tikai divas vai trīs reizes esmu lidojis ar privāto lidmašīnu. Tā ir viena no dzīves lielākajām luksusa lietām. Pēc tam varētu nopirkt Liverpūles futbola klubu,” prāto aktieris.





Demians Lūiss atzinis, ka ir brīnišķīgi spēlēt varoni, kuram pieder miljards.

Aktieris nošķirts no ģimenes

Aktiera dzīvesvieta ir Lielbritānijā, Londonā, kur dzīvo arī viņa ģimene – sieva un divi bērni –, tāpēc pieņemt lēmumu pārcelties uz ASV, Ņujorku, lai ilgstoši filmētos TV seriālā, nebija viegli. „Amerikā jutos ļoti vientuļš. Ilgojos pēc ģimenes, mājām. Kad ir divi mazi bērni un sieva, kura arī ir aktrise, turklāt ļoti veiksmīga, ir neizsakāmi grūti būt svešumā. Tās ir nemitīgas rūpes par to, kā viss risināsies turpmāk, kas notiks ar mums. Es painformēšu, vai šā projekta beigās aizvien būšu precējies,” ar ironiju kādā intervijā teicis aktieris. Viņš arī piebildis, ka dažreiz zaudē pat prieku filmēties. „Kad tā notiek, ievelku dziļi elpu un atgādinu sev, ka ir cilvēki, kuri būtu gatavi nogalināt tādu lomu dēļ kā šī.”Latviešu un angļu valodā visas sērijas pieejamas Shortcut.lv un Shortcut aplikācijā viedtālrunī, planšetē, kā arī Apple TV un Android TV