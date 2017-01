Bagatska komandas spilgtākā zvaigzne par izvairīšanos no dopinga pārbaudēm saņēmis diskvalifikāciju

"Maccabi FOX" izsvītrojusi Vīmsu no ULEB Eirolīgas pieteikuma un izslēgusi arī no komandas, vēsta basketbola apskatnieks Deivids Piks, norādot, ka 30 gadus vecais amerikāņu aizsargs vairs nepārstāvēs Telavivas klubu.Savukārt Izraēlas tīmekļa medijs "Walla" ziņo, ka "Maccabi FOX" no Vīmsa šķīrušies, jo viņš atteicies nodot dopinga analīzes. Pārbaudi sankcionējusi Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).Tikmēr Vīmss medijam norādījis, ka šī informācija neatbilst patiesībai. Basketbolists apgalvo, ka dopinga pārbaude ilgusi sešas stundas, kuru laikā viņš aizliegto vielu pārbaudītājiem nodevis astoņus trauciņus ar urīnu."No plkst.18 līdz pusnaktij biju ieslēgts istabā un šajā laikā piepildīju astoņus urīna analīžu trauciņus, taču man ikreiz sacīja, ka analīzes atšķaidītas ar ūdeni. Taču paši pārbaudītāji man deva ūdeni, lai paātrinātu procesu. Runas, ka esmu lietojis aizliegtas vielas, vai atteicies nodot analīzes, ir meli," sacīja basketbolists."Nekad dzīvē neesmu lietojis aizliegtas vielas. Savulaik spēlējot NBA trīs reizes veicu pārbaudes," piebilda Vīmss, kurš pasaules labākajā basketbola līgā pārstāvējis Denveras "Nuggets", Toronto "Raptors", Fīniksas "Suns" un Filadelfijas "76ers" komandas.Vīmss no 2011. līdz 2015.gadam jau spēlēja Eiropā, vispirms vienu sezonu pārstāvot Kauņas "Žalgiris", bet tad trīs sezonas spēlējot Maskavas CSKA rindās, kur bija viens no līderiem. Tad viņš uz vienu sezonu atgriezās NBA, pievienojoties "Suns" klubam, bet pēc tam, kad šosezon netika "76ers" sastāvā, pārcēlās uz "Maccabi Fox".Vēl tikai janvāra sākumā Vīmss tika atzīts par ULEB Eirolīgas kārtas vērtīgāko spēlētāju. Šosezon viņš šajā turnīrā 19 spēlēs vidēji mačā guvis 11,6 punktus, kas ir otrs labākais rādītājs komandā."Maccabi FOX" ULEB Eirolīgā šosezon spēlē bez lieliem panākumiem, ar septiņām uzvarām 20 mačos ieņemot 14 vietu 16 klubu konkurencē.