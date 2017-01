Daži jaunieši, piemēram, neprata atbildēt uz krieviski uzdotu jautājumu, kāds šodien ir datums, kur skolā atrodas ēdnīca, daži nezināja, kā krievu valodā ir jūra. Grūtības arī bija krieviski izstāstīt, ko viņi dara ārpus skolas, kādus ēdienus ēd Latvijā. Vairāki Ķekavas jaunieši arī atteicās runāt krieviski, sakot, ka šajā valodā parunāt nevar, norādot, ka viņi var runāt un saprot angliski.Šobrīd kopumā krievu valodu kā otro svešvalodu izvēlējušies mācīties aptuveni 60 000 Latvijas skolēnu, ievērojami apsteidzot otro svešvalodu – vācu, kuru izvēlējušies apmēram 22 000 skolēnu. Raidījums arī aprēķinājis, ka otro svešvalodu septiņu gadu laikā skolēni mācās vismaz 450 stundas, kas ir trīs reizes ilgāk nekā valodas pamatzināšanas sola iemācīt privātie svešvalodu kursi.No valsts puses šobrīd nav arī nekāda spiediena, lai otrās svešvalodas apguve būtu mērķtiecīgāka – eksāmens otrajā svešvalodā gan pēc 9.klases, gan arī pēc 12.klases ir skolēna izvēle. Pērn no visiem 12.klases centralizēto eksāmeni kārtotājiem krievu valodu izvēlējas apmēram 17% skolēnu. Eksāmenu rezultāti augsti – apmēram 70% līmenī, taču tas nozīmē, ka pārējiem krievu valodas iemācītās zināšanas pārbaudītas centralizēti netiek.Viena no problēmām ir arī krievu valodas pedagogu trūkums, un, kā izrādās, Latvijā nevienā augstskolā nevar iegūt bakalaura grādu tieši krievu valodas pedagoģijā, lai gan, piemēram, šādas studijas programmas ir pieejamas gan angļu, gan vācu valodas topošajiem pedagogiem, turklāt šajā studiju programmās pat ir finansētas valsts budžeta vietas.Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks atzina, ka šobrīd pastāv problēmas ar krievu valodas mācīšanu skolās, un norādīja, ka arī par šo jautājumu tiek domāts, izstrādājot skolām jauno mācīšanās modeli. Viens no variantiem, ka otrā svešvaloda mācību saturā varētu tikt iekļauta daudz agrāk – no otrās vai trešās klases.