Talantīgā Antra Stafecka atkal brīva. Par šķiršanos saka: "Traģēdijas nav!"

Žurnāls „Kas Jauns” vēsta, ka dziedātājas Antras Stafeckas un galdnieka Ģirta Lapsas attiecības, kuras iepriekšējos gados šķobījās – te abi bija kopā, te katrs gāja savu ceļu – nu izjukušas pavisam. Kopā viņi bija kopš 2009. gada, bet kāzas svinēja 2014. gadā. Ikšķilē, Svētā Meinarda salā.



„Šāds dzīves posms, kad vairs neesam kopā, ir aptuveni gadu. Šķīrāmies mierīgi, traģēdijas nav,” atzinusi Antra.



Antra Stafecka - "Pasargā"









