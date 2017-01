Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 31. janvāris

Esi neatlaidīgs, nezaudē cīņassparu arī tad, ja situācija šķiet bezcerīga. Pietiks ar mazu cerību stariņu un mazumiņu pašiedvesmas, lai grūtības pārvarētu. Patīkamu pārsteigumu var sagādāt kāds no tuvākajiem radiniekiem. Turpmāk ar sevi un dzīvi būsi apmierinātāks, ja atradīsies nepārtrauktā kustībā. Veiksmīgi būs nelieli braucieni, tikšanās ar draugiem, radiem.Esi uzmanīgs draugu izvēlē, jo, meklējot izeju no sarežģītas situācijas, pastāv lielas iespējas sapīties ar nevēlamiem cilvēkiem. Neesi lētticīgs, netici visam, ko tev stāsta. Lai izbēgtu no rutīnas attiecībās ar tuviem cilvēkiem, atver sirdi un dvēseli, nekautrējies runāt par savām vēlmēm. Atbrīvojies no domām, kas nomāc prātu un nospiež sirdi.Mijiedarbība ar apkārtējiem kļūs patīkamāka, problēmas risināsies vieglāk – būs iemesls uz pasauli raudzīties optimistiskāk. Ar savu humora izjūtu un dzīvesprieku pozitīvi noskaņosi arī citus. Noderīgi izrādīsies seni kontakti un pazīšanās, parādīsies lietderība no iepriekš iesāktiem darbiem vai pieņemtiem lēmumiem. Vari uzņemties aizgādnieka vai aizstāvja lomu un palīdzēt citiem īstenot viņu ieceres.Aktīvu sabiedrisko dzīvi neplāno, jo būs grūti pielāgoties straujam dzīves tempam, ātri pieņemt lēmumus un rīkoties. Vēro situāciju, nogaidi, sakopo domas, lai saprastu, ar ko ir vērts cīnīties, ar ko – labāk samierināties. Vēlāk pastiprināsies vēlme pēc estētiskā, skaistā, tāpēc ieceri aktivitātes, kur iespējams izpausties pašam vai baudīt citu māksliniecisko veikumu.Vienīgie, kas spēs ietekmēt tavu rīcību, būs draugi. Paklausi, ja viņi tevi cenšas no kaut kā atrunāt. Mazāk runā par sevi un nākotnes iecerēm, vairāk ieklausies citos. Nerīkojies emociju iespaidā, katru soli rūpīgi apdomā. Intensīvs iekšējais dialogs palīdzēs atrast atbildes uz jautājumiem, kas tevi tirda un nomāc. Veidosies izpratne par to, kā un ko mainīt, lai dzīve kļūtu patīkamāka, harmoniskāka.Spēsi daudz un radoši strādāt, pieaugs tava autoritāte, līdz ar to būs vieglāk panākt, ka tevī ieklausās. Brīžiem gūsi panākumus ar to vien, ka tev pat prātā neienāks, ka iecerētais varētu neizdoties. Turpmāk nevilcinies izmantot negaidīti labu piedāvājumu. Tā būs lieliska izdevība parādīt savu kompetenci un profesionālismu. Tikai parūpējies, lai tavi labie nodomi netiktu pārprasti.Esi drošāks, atraisītāks, nebaidies no nezināmā, tiecies izzināt visu, kas tevi interesē. Lai sevi pilnveidotu, dodies ceļojumā, iepazīsti citu tautu kultūru un garīgo mantojumu. Lielu iespaidu uz tevi var atstāt nejauša tikšanās. Vēlāk var uznākt pasivitātes uzplūdi, taču draugi neļaus laiskoties. Viņi zinās, kā atmodināt tevī interesi par dzīvi.Neapskaud tos, kam panākumi nāk vieglāk nekā tev. Arī tev ir savas stiprās puses, tikai tās jāapzinās un jāmāk izmantot. Esi izlēmīgs, attīsti sevī pienākuma un atbildības sajūtu. Atceries – lielas lietas sākas no mazumiņa! Lai uzlabotu materiālo situāciju, apsver domu meklēt papilddarbu. Piekrīti piedāvājumam izmēģināt spēkus kādā jaunā jomā.Jo ātrāk tiksi galā ar personiskiem aizvainojumiem, jo drīzāk atgriezīsies bezrūpība un vēlme piedzīvot ko jaunu. Ļaujies kārdinājumam iesaistīties riskantā pasākumā, īsteno drosmīgas idejas. Tuvinieki varbūt to nenovērtēs, toties kolēģi un priekšniecība pamanīs tavu radošo pieeju un spēju tikt galā ar grūtībām, un bez vilcināšanās iejūgs papildu darbos.Izmanto mājās valdošo sapratnes un vienotības atmosfēru, lai novērstu pretrunas jautājumos, kas saistīti ar ģimeni, kopīgiem nākotnes plāniem un iecerēm. Pietiks ar mazām sadzīviskām veiksmēm un panākumiem darbā, lai dzīve šķistu droša un stabila. Kāda projekta īstenošanā ieguldītais darbs palielinās izredzes pakāpties pa karjeras kāpnēm.Attiecībās neesi uzbāzīgs, nemēģini uzzināt vairāk, nekā tev kāds vēlas atklāt. Dod tikai tādus solījumus, kurus vari izpildīt. Risinot organizatoriskus jautājumus, esi tolerants, necenties kontrolēt visu un visus. Vadi ar prātu, nevis spēku. Vēlāk neliedz sev atpūtu, iepauzē ar darbiem. Biežāk ļauj vaļu bezrūpībai, tad nevajadzēs sūkstīties, ka dzīve sastāv no vienām vienīgām rūpēm un pienākumiem.Iespējami veiksmīgi pirkumi, kas priecēs pašu un ģimeni. Viegli tiksi galā ar sarežģītām situācijām – tas, kas iepriekš likās neiespējams, pēkšņi kļūs saprotams un viegli izdarāms. Aktīva sabiedriskā rosība palīdzēs iegūt jaunus draugus un domubiedrus, padarīs dzīvi dinamiskāku un arī interesantāku. Pozitīvas emocijas sniegs ceļojums, arī tad, ja nebūsi tam gatavojies.