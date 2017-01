Atgūstoties no galvas un vēdera traumām Ukrainas slimnīcā, ievainotais vīrietis žurnālistiem pastāstīja, ka gājis pa ceļu līdz viņam priekšā uzsprāgusi mīna. Viņš ir viens no laimīgajiem, kurš izdzīvojis atkārtoti uzplaiksnījušajā vardarbībā valsts austrumos, kur prokrievisko kaujinieku ofensīvā nogalināti 7 ukraiņu karavīri un vismaz divi civiliedzīvotāji.Avdijivkā, netālu no Doņeckas, apšaužu dēļ izveidojusies ārkārtas situācija, kas robežojas ar humāno katastrofu, norādīja prezidenta pārstāvis.Apšaužu rezultātā nodarīti postījumi elektrolīnijām un bez elektrības palikuši 25 000 Avdijivkas iedzīvotāju, pavēstīja vietējās varasiestādes. Pilsētā arī nav ūdens un apkures.Kā vēsta Krievijas ziņu aģentūra "Interfax", atsaucoties uz promaskaviskajiem teroristiem, kaujas Avdijivkā esot atsākušās ar jaunu sparu.Ukrainas karaspēks esot pārgājis uzbrukumā, kā arī apšaudījis ar artilērijas ieročiem Doņeckas un Makijivkas nomales.Neatkarīgi avoti šo informāciju nav apstiprinājuši.Krievija 2014.gada februārī okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. Kopš 2014.gada aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diversanti un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos.