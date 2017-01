Daugaviņš pēc ilgākas pauzes nopelna punktu; "Torpedo" nodrošina vietu "play-off"

Tikmēr pēc Artūra Kuldas pārstāvētās Helsinku "Jokerit" pirmdien piedzīvotā zaudējuma vietu izslēgšanas spēlēs oficiāli nodrošināja arī Mārtiņa Karsuma pārstāvētā Maskavas "Dinamo"."Torpedo", kur par Skudras palīgu strādā Ģirts Ankipāns, mājās ar 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) pārliecinoši uzvarēja Maskavas "Spartak" hokejistus, Rietumu konferencē atgriežoties trešajā pozīcijā.Skudra četru maču diskvalifikāciju saņēma par piektdien nopelnīti noraidījumu mačā ar Sanktpēterburgas SKA. Latviešu treneris jau kārtējo reizi šosezon nolamāja tiesnešus, tāpēc pirms otrā perioda viņš tika izdzīts no spēles. Savukārt sestdien KHL sporta un disciplinārlietu komiteja, izskatot šo incidentu, Skudram piešķīra trīs spēļu diskvalifikāciju un naudas sodu, bet tā kā trenerim šis nebija pirmais šāda veida pārkāpums sezonā, piespriest vēl papildus vienas spēles diskvalifikāciju.Līdz ar to Skudra uz "Torpedo" komandtiltiņa varēs atgriezties tikai komandas pēdējās divās KHL regulārā čempionāta spēlēs.Skudra šosezon par tiesnešu nolamāšanu novembra beigās jau saņēma divu spēļu diskvalifikāciju. Savukārt pirms sezonas pārbaudes turnīrā viņš izcēlās, spēles starplaikā sakaujoties ar tā brīža Ņižņekamskas "Ņeftehimik" komandas galveno treneri Jevgēņiju Popihinu. Tāpat latvietis arī iepriekšējās sezonās bija spiests izlaist pa kādai spēlei diskvalifikāciju dēļ, kuras allaž saņēma par tiesnešu lamāšanu.Aizvadītajā mačā Ņižņijnovgorodas klubs pēc diviem Nikolaja Žerdeva gūtiem vārtiem otrajā periodā izvirzījās vadībā ar 2:1, savukārt trešajā trešdaļā vēl trīs ripas ielidoja "Spartak" vārtos.Daugaviņš spēles 41.minūtē skaitliskajā vairākumā asistēja Artjomam Aļajevam, kurš guva "Torpedo" trešos vārtus, bet šajā mačā arī izcēlās divas reizes.Latviešu hokejists šajā mačā spēlēja 17 minūtes un 19 sekundes, reizi metot pa vārtiem un uzvarot vienā no diviem iemetieniem.Daugaviņš iepriekš izlaida trīs "Torpedo" spēles, bet laukumā atgriezās piektdien jau minētajā cīņā pret SKA, kurā Ņižņijnovgorodas komanda uzvarēja ar 4:2, tobrīd pārtraucot četru zaudējumu sēriju.Latvijas izlases kapteinis šosezon 42 spēlēs ir guvis septiņus vārtus un atdevis 20 rezultatīvas piespēles.Tikmēr citā spēlē Artūra Kuldas pārstāvētā Helsinku "Jokerit", ks turpina cīņu par vietu "play-off" pirmdien savās mājās ar 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) zaudēja Minskas "Dinamo" komandai, kas spēra platu soli pretī tikšanai izslēgšanas spēlēs.Baltkrievijas klubs pirmā perioda otrajā pusē pēc Frēdrika Petešona un Roba Klinkhamera metieniem izvirzījās vadībā ar 2:0, pēc tam šo pārsvaru saglabājot.Mača beigās "Jokerit" ieguva vairākumu un nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču zaudēja vēl vienus vārtus, jo ripu tukšā pretinieku cietoksnī raidīja Romans Graborenko.Viesiem vārtsargs Bens Skrivenss atvairīja visus 36 pretinieku metienus, astoto reizi sezonā paliekot "sausā".Kulda spēlēja 18 minūtes un 12 sekundes, reizi meta pa vārtiem, izdarīja divus spēka paņēmienus un bloķēja vienu metienu.Šosezon Kulda 39 spēlēs vārtus nav guvis, deviņas reizes asistējot partneriem."Jokerit" cieta trešo zaudējumu pēdējās četrās spēlēs, kamēr Minskas komanda izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas. Šī mača iznākums izdevīgs bija Maskavas "Dinamo", kas tagad vairs nevar noslīdēt zemāk par astoto vietu Rietumu konferencē.Visas līgas un Rietumu konferences līdere ar 127 punktiem 55 spēlēs ir Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenētā SKA, no kuras par diviem punktiem atpaliek Maskavas CSKA. Tikmēr trešā tagad ar 101 punktu ir "Topedo", par punktu apsteidzot Jaroslavļas "Lokomotiv", kur par vārtsargu treneri strādā Sergejs Naumovs. Tikmēr Mārtiņa Karsuma pārstāvētā Maskavas "Dinamo" ar 98 punktiem ir piektā. Pirmās piecas komandas jau ir nodrošinājušas vietu izslēgšanas sacensībās. Savukārt astotā ar 82 punktiem 54 mačos ir "Jokerit", kas devītajā vietā esošo "Soči" komandu apsteidz par diviem punktiem, taču ir aizvadījuši spēli vairāk.Tikmēr Latvijas komanda Rīgas "Dinamo" ar 54 punktiem 55 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp Rietumu konferences 14 komandām un jau kādu laiku zaudējusi izredzes sasniegt Gagarina kausa izcīņu.Austrumu konferencē līderei Magņitogorskas "Metallurg" ir 117 punkti 56 mačos, kamēr astotā ar 78 punktiem 54 spēlēs ir Oskara Bārtuļa pārstāvētā Vladivostokas "Admiral", par pieciem punktiem apsteidzot Novosibirskas "Sibirj". Savukārt Kristapa Sotnieka un Edgara Masaļska pārstāvētā un Arta Ābola stūrētā Toljati "Lada" ar 61 punktu 55 mačos ieņem 13.vietu un arī zaudējusi izredzes tikt izslēgšanas turnīrā.Rīdzinieki, kas pēdējās piecās spēlēs guvuši četras uzvaras, ieņem 29.vietu līgā starp 30 komandām, apsteidzot vienīgi Novokuzņeckas "Metallurg", bet no pozīciju augstāk esošās Hantimansijskas "Jugra" atpaliekot par pieciem punktiem. Nākamajā spēlē Rīgas "Dinamo" trešdien viesosies tieši pie "Jugra".