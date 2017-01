Apskati, kā izskatās jaunais un modernais prāmis









































































































































































































Prāmis "Megastar" īsi pirms pabeigšanas

























































































































Igaunijas mediji vēstī, ka pirmdien prāmim tika konstatēta tehniska problēma, kas radīja nobīdi no grafika, taču šorīt kavēšanās notikusi sasirguša pasažiera dēļ.Pirmā kavēšanās tehnisku problēmu dēļ notikusi jau otrajā kursēšanas dienā - atiešanas laiks bija paredzēts uz plkst.7.30, taču tehnisku iemeslu dēļ tas uzsāka ceļu uz Helsinkiem stundu vēlāk.Neplānoti šķēršļi uzradušies arī šodien - īsi pirms prāmja atiešanas, kuģa bārā nokrita un savainojās kāds padzīvojis Igaunijas pilsonis. Apkalpe viņam nekavējoties sniedza pirmo palīdzību un sagaidīja, kad ostā ieradīsies mediķu brigāde.Arī šorīt prāmis uzsāka ceļu plkst.8.30.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka svētdien no Tallinas uz Helsinkiem uzsāka kursēt nule no kuģu būvētājiem saņemtais "Tallink" prāmis "Megastar". Uzņēmumā iepriekš norādīja, ka līdz ar "Megastar" tiek ieviests " jauns standarts ceļotāju komforta un videi draudzīgu tehnisko risinājumu ziņā prāmjiem, kas kursē maršrutā Tallina–Helsinki."Uzņēmumā arīdzan lepojās, ka "Megastar" būs modernākais ātrgaitas kuģis visā Baltijas jūrā.