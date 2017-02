1. Matu mazgāšana uzreiz pēc iekāpšanas dušā

2. Matu mazgāšana ar karstu ūdeni

3. Kondicioniera nelietošana

4. Pārāk bieža šampūnu maiņa

5. Mitru matu ķemmēšana

Var šķist pavisam loģiski un ierasti iekāpt dušā, ātri samitrināt matus un uzreiz sākt tos mazgāt ar šampūnu. Tomēr, lai pilnvērtīgi izmazgātu matus, ir nepieciešams pagaidīt brīdi un pastāvēt zem tekoša ūdens vismaz 30 sekundes pirms sākt matu mazgāšanu ar šampūnu. Iesākumā ir jāļauj matiem samitrināties, jo tas ļauj noskalot matu virskārtas putekļus un pilnībā sagatavot matus mazgāšanai.Ilga un karsta duša ir ļoti patīkama, it īpaši aukstajā gada sezonā, bet diemžēl matiem karsts ūdens nav piemērots un var tos ievērojami bojāt. Pārāk karsts ūdens atver matu epidermu, tādējādi mati zaudē dabīgos mitrinātājus, kļūst novājināti un sāk spuroties. Savukārt vēsāks ūdens palīdz saglabāt matu virskārtu aizvērtu, līdz ar to mati nespurojas un ir mitrināti.Daudzi izvēlas nelietot kondicionieri, jo tas nereti padara matus smagus un tie zaudē apjomu. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka tas notiek vienīgi tad, ja kondicionieris tiek likts tieši matu saknēs. Pēc mazgāšanas, galvas ādu atjauno dabīgās eļļas, taču matu gali ir jutīgi pret izžūšanu, tādēļ tieši matu galos ir jālieto kondicionieris, kas piešķirs tiem zīdainu tekstūru, samazinās spurošanos, kā arī pasargās tos no lūšanas.Lielākā daļa no mums zina pastāvošo mītu, ka, lietojot vienu un to pašu šampūnu pārāk ilgi, tas ar laiku vairs nesniegs vēlamo efektu. Patiesībā, nav nepieciešams nepārtraukti mainīt šampūnus, lai iegūtu tīrus un veselīgus matus. Šampūns ir jāmaina tikai tad, ja tas ir nepieciešams taviem matiem – piemēram, ja mati biežāk tiek veidoti ar fēnu un matu taisnotāju, piemērots būs mitrinošais šampūns.Mitri mati ir daudz trauslāki nekā sausi, tādēļ pret tiem jāizturas saudzīgi. Viena no sliktākajām lietām, ko var darīt, ir raut ķemmi cauri matiem, atplēšot sapinušos matus. Tā vietā labāk ķemmē matus tieši pirms mazgāšanās, lai atbrīvotos no sapinušiem matiem un gaisa pie matu saknēm. Dušas laikā, lai labāk ieklātu kondicionieri matos, izmanto matu ķemmi ar platiem sariem, savukārt pēc tam matus ķemmē no galiem, lai radītu mazākus bojājumus matu saknēm.Informācija: Dove