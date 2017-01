Jānis Stībelis un Megija Naunikas koncerttūres „Sajūti” prezentācijā



























































Prezentācijas pasākumā Jānis atklāja, ka daiļā Megija būs viņa kompanjone solotūres koncertos. Mūziķis atzina, ka ar Rīgā dzimušo un augušo lietuviešu izcelsmes dziedātāju Megiju Naunikas viņu kopā saveduši kolēģi, rosinot pievērst uzmanību talantīgajai jaunietei. Megija tikai pirms dažiem mēnešiem atgriezusies dzimtenē no Anglijas, kur The Institute of Contemporary Music Performance ieguva maģistra grādu populārajā mūzikā.Iepriekš Megija mācījusies Rīgas Doma kora skolā un 13 gadus nodziedājusi korī.Ar Jāni Stībeli Megija iepazinusies tikai pirms dažiem mēnešiem. „Jānis bieži brauc uz Londonu studijā rakstīt dziesmas, bet es tur studēju. Viens otru gluži neatradām – par to parūpējās mūsu kopīgie paziņas. „Īstenībā tikām savesti kopā! Mums izraisīja vienam par otru interesi, un tad satikāmies Londonā. Nu jau esam ļoti forši sastrādājušies,” teic Megija.Taujāta, vai Jānis savu jauno skatuves partneri jau ir iepazīstinājis ar savu sievu Elīnu, Megija smejot teic: „Pagaidām esmu satikusi Jāņa abus dēlus. Bet ar viņa sievu vēl nav bijis tas gods iepazīties.”Jaunā dziedātāja atklāj, ka viņa nav brīva dāma. „Kopš atgriezos no Anglijas, iepazinos ar kādu cilvēku, un nu jau aptuveni piecus mēnešus esmu laimīgi aizņemta meitene. Viņš ir latvietis, bet nodarbošanās nav saistīta ar mūziku. Esmu ļoti priecīga par to, kā man dzīve pašlaik izvēršas – gan attiecības, gan lieliskā sadarbība ar Jāni ir kā apstiprinājums manai iepriekš spēcīgajai nojausmai, ka man sava nākotne nav jāsaista vis ar Angliju, kur studēju, bet gan ir jāatgriežas Latvijā,” teic simpātiskā dziedātāja.Jāņa Stībeļa labāko dziesmu koncerttūre „Sajūti” ar 14 koncertiem visā Latvijā skanēs, sākot no 14. februāra Ķekavā līdz oktobra beigām, kad tūre noslēgsies Ogrē.