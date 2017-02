„Skroderdienu Silmačos” jubileju atzīmē ar mazu pasvinēšanu







































































36 attēli

Kadri no izrādes „Skroderdienas Silmačos”



























































































































62 attēli

30. janvārī, ar krāšņu izrādi mājīgajā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē tika nosvinēta Rūdolfa Blaumaņa populārākās lugas „Skroderdienas Silmačos” 115. jubileja un ieskandināts izrādes jubilejas gads. Izrādē, ko apmeklēja arī pārstāvji no Brīvdabas muzeja, Silmaču muzeja un Druvienas pagasta, ar savu talantu priecē populāri aktieri no lielākajiem Latvijas teātriem: Edgars Pujāts no Liepājas teātra, Valmieras teātra mākslinieki Elīna Vāne, Ieva Puķe, Regīna Devīte, Kārlis Neimanis un Inese Ramute, Dailes teātra pārstāvji Ģirts Ķesteris, Dārta Daneviča un Gints Grāvelis, kā arī Inta Tirole un Juris Hiršs no Latvijas Nacionālā teātra. Izrādē piedalījās arī dziedātāji Ieva Sutugova, kura atveidoja Ieviņu un dziedošais policists Nikolajs Puzikovs, kurš iejutās Kārlēna tēlā.Režisora Zigurda Neimaņa iestudētajā izrādē šovasar būs skatāma arī brīvdabas estrādēs, tostarp 16. jūnijā Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, 23. jūnijā – leģendārajā Druvienas estrādē, kā arī vairākās Latvijas pilsētās.