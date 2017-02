Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 1. februāris

Lai pilnveidotu izpratni par garīgām tradīcijām un vērtībām, vari sākt ezoteriska rakstura kursus vai pašmācības ceļā apgūt kārotās zināšanas. Ja saskaries ar konfidenciālu informāciju, nekļūsti pļāpīgs, neizpaud svešus noslēpumus. Vēlāk, bruņojies ar vērā ņemamu garīgo bagāžu, varēsi pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli, nešaubīgi rīkoties un panākt pozitīvas pārmaiņas.Radošu domu un spēku pieplūdums ļaus sasniegt visu, ko esi iecerējis. Tikai nekļūsti pārgalvīgs, centies sabalansēt savas un apkārtējo vajadzības. Labs laiks, lai piedalītos kādā konkursā, festivālā, tiektos pēc atpazīstamības un publikas atsaucības. Izdosies riskants pasākuma, ja tas nav pretrunā ar morāles normām un valsts likumiem. Rīkojies patstāvīgi, bet ne slepeni.Viegli izpratīsi tuvāko cilvēku vēlmes un zināsi, kā panākt, lai ģimenē valdītu miers un saticība. Mazāk veiksmīgas būs pārrunas ar augstākstāvošajiem. Lai kādi argumenti tiktu izmantoti, katrs tik un tā paliks pie sava. Ar jauniem projektiem neaizraujies, cīņā par labāku vietu zem saules neiesaisties, jo būs grūti sadzīvot ar baumām un izdomājumiem.Ja esi par kaut ko personīgi atbildīgs, pievērs uzmanību vissīkākajām detaļām. Uz satraucošu ziņu nereaģē uzreiz, pagaidi, līdz norimst satraukums. Ievēro darbu secību, nepārkāp drošības noteikumus. Aizstāvot savas intereses un viedokli, nekļūsti pārlieku uzstājīgs – uzbāzība var izraisīt savstarpēju neuzticēšanos. Ja mācēsi savaldīties un izvēlēsies pareizo taktiku, savu panāksi.Ja nebūsi pārliecināts par sevi, iespēja izdarīt to, ko kārojas visvairāk, paslīdēs garām neizmantota. Labāk būt gatavam nejaušam situācijas pavērsienam, nekā, nonākot izvēles priekšā, palaist garām lielisku izdevību tāpēc, ka īsti nezini, ko gribi. Domā, kā palielināt ienākumus, tiecies ar cilvēkiem, no kuriem tas atkarīgs. Esi saticīgs un nosvērts, asas izjūtas nemeklē.Tuvākajās dienās var pārņemt nemiers un vēlme pēc pārmaiņām. Pārstāj uztraukties, beidz apcerēt savu grūto likteni, izrādi iniciatīvu, un tu jutīsies drošāk, turklāt kļūsi pārliecinātāks par sevi. Neļauj citiem noteikt, ko domāt un kā rīkoties. Risinot sarunas, liec lietā diplomātiju un sev piemītošo smalkjūtību. Katrs uzmanības apliecinājums priecēs un cels pašapziņu.Iedziļināšanās garīga rakstura tēmās palīdzēs labāk izprast sevi, atrast atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem. Pateicoties spējai koncentrēties un iekšējai stabilitātei, būs vieglāk atjaunot spēkus, iekļauties kopīgās aktivitātēs. Vēlāk esi piesardzīgs – iespējama informācijas noplūde, pārpratumi, tehniskas ķibeles. Nav vēlami ceļojumi, komandējumi.Neraizējies, ja tuvākajā laikā neizdodas izvirzīt augstus mērķus, galvenais, lai tie ir jēgpilni un, tos sasniedzot, uzlabotos gan dzīves kvalitāte, gan būtu morāls gandarījums. Dod priekšroku praktiskai rīcībai, nevis abstraktiem sapņiem. Esi vienlīdz prasīgs gan pret sevi, gan citiem. Sarežģījoties finansiālai situācijai, nestreb karstu, apsver vairākas risinājuma iespējas.Finansiāla veiksme iedrošinās kalt jaunus plānus, domāt par lielākiem ienākumiem un sasniegumiem. Profesionālajā jomā lielu lomu var nospēlēt veiksmes moments, taču uz to vien nepaļaujies. Esi mērķtiecīgs, atbildīgi izturies pret visu, ko esi iecerējis un gribi īstenot. Noved līdz galam iesāktos darbus pat tad, ja rezultāts nav tāds, uz kādu cerēji.Ja negribi, ka tevi māca un kritizē, centies iekļauties termiņos, nepieļauj neuzmanības kļūdas. Enerģijas un ideju tev netrūks, atliks tikai koncentrēties uz svarīgāko. Ar vēsu prātu vērtē apkārt notiekošo, skaidri formulē savu nostāju, iespēju robežās akcentē savas stiprās puses. Attiecībās ar apkārtējiem centies būt taisnīgs un atklāts, nebaumo, neaprunā klāt neesošos.Nedomā, ka tev vajadzētu piekrist citu viedoklim tikai tādēļ, lai izpatiktu vai nezaudētu kāda cilvēka labvēlību. Parādi, ka esi neatkarīgs, brīvs no aizspriedumiem un aprēķina. Mācies mierīgi uzlūkot situācijas gan darbā, gan ģimenē. Izpratne par notiekošo un iejūtīga attieksme pret līdzcilvēkiem palīdzēs izvairīties no strīdiem un kļūdainas rīcības.Patīkamākās emocijas gūsi, esot kopā ar draugiem, vienaudžiem un cilvēkiem, ar kuriem tevi saista kopīgas intereses. Turi acis un ausis vaļā – skaties un klausies, un tu uzzināsi daudz ko interesantu un noderīgu. Darbā panākumus gūsi, pateicoties asam prātam un lielai neatlaidībai. No sabiedriskajām aktivitātēm izvēlies tās, kas saistītas ar kultūru un mākslu.