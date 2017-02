Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma", runājot par Saeimas administrācijas ģenerālsekretāres Karinas Pētersones lēmumu pamest amatu, Mūrniece teica, ka tās ir Saeimas darbinieku tiesības, un šis iesniegums ir jāpieņem.

Taču viņa piebilda, ka ir atklājušies jautājumi saistībā ar Saeimas darbinieku naudas līdzekļu tērēšanu un lietderību, kā arī dažu darbinieku attieksmi pret drošības prasībām. Šo informāciju izvērtēšanai viņa nodevusi Satversmes aizsardzības birojam, Drošības policijai un prokuratūrai.

Aizbildinoties ar ierobežotas pieejamības informāciju, politiķe atteicās sniegt jelkādu papildus informāciju par nelietderīgajiem tēriņiem un drošības prasību ievērošanu, kā arī komentēt to, vai Pētersones aiziešana no amata ir ar to saistīta.

Kā ziņots, Pētersone amatu plāno atstāt no 1.marta.





Mūrniece iepriekš sacīja, ka sadarbība ar Pētersoni bija ļoti "lietišķa". Viņa arī uzsvēra, ka ģenerālsekretāra pienākumu loks ir ļoti plašs - gan saimnieciski, gan administratīvi, gan arī ārlietu jautājumi. Pašlaik vēl nav lemts, vai uz šo amatu tiks izsludināts konkurss.

Pētersone apstiprināja, ka ir paudusi vēlmi atstāt šo amatu un uzrakstījusi atlūgumu, ņemot vērā radušos apstākļus, tajā skaitā personīgas dabas.

Parlamenta administrācijas vadītāja pauda gandarījumu par pusotra gada laikā paveikto - Analītiskā dienesta izveidošanu, nepieciešamās elektroniskās pieejas sistēmas ieviešanu. No izdarītajām lietām viņa akcentēja arī Saeimas Drošības biroja izveidošanu, kā arī Latvijas simtgades pasākumu projekta un programmas sagatavošanu.







LETA / Foto: Ieva Čīka/LETA