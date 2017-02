I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) January 21, 2017

ASV pirmais pāris piedalās lūgšanā katedrālē Vašingtonā.

Melānija. Kas viņa ir?

Melānija Trampa, kura nu ir aizvadījusi savu pirmo nedēļu valsts pirmās lēdijas statusā, viņas vīram stājoties amatā, automātiski kļuva par prominentāko sievieti ASV, taču sabiedrību ar publisku parādīšanos viņa vairs nav aplaimojusi, vēstī portāls "Independent.co.uk". Divas dienas pēc plaši medijos un sociālajos tīklos apspriestās inaugurācijas balles Melānija kopā ar 10 gadus veco dēlu esot atgriezusies Ņujorkā, kur Baronu mācās skolā.Pēc inaugurācijas izskanēja, ka Melānija veido savu palīgu komandu, taču nekas daudz vairāk arī nav zināms - viņa, nu jau būdama pirmā lēdija, nav sniegusi intervijas medijiem un nav viesusi skaidrību par to, ko grasās paveikt sava jaunā statusa ietvaros."Sabiedrība sagaida publisku komunikāciju, taču viņa to nenodrošina. Interesanti, ka nav vērojama vēlme iezīmēt viņas tēlu, neraugoties uz to, ka cilvēki to gaida," izteikusies politikas eksperte Lorena Raita.Mediji atzīmē, ka Melānijas Trampas starts ir visai gauss. Pagājušajā nedēļā izskanēja tas, ka viņa veido savu komandu un ir pieņēmusi vecāko padomnieci - Stefāniju Vinstoni Volkovu, taču citas augstas vakances viņas komandā aizvien nav aizpildītas. Piemēram, Trampa vēl nav paziņojusi, kurš būs viņas biroja vadītājs, komunikācijas nodaļas vadītājs un preses sekretārs. Tāpat nav izziņots, kurš būs atbildīgs par Baltā nama pasākumiem. Iepriekšējo prezidentu administrācijas šo vakanci aizpildīja vēl pirms inaugurācijas ceremonijas.Arī no sava oficiālā "Twitter" konta Melānija nav uzrunājusi sabiedrību - tajā ir tikai viens ieraksts, kopš 21.janvāra, kur viņa saka: "Esmu ļoti pagodināta kā pirmā lēdija kalpot šai brīnišķīgajai valstij."Kamēr jaunā pirmā lēdija publiski nav manāma, cilvēki turpina analizēt jau vairāk nekā nedēļu senus notikumus, pētot Melānijas un Donalda Trampu ķermeņu mijiedarbību, neverbālo komunikāciju un žestus, paužot pārliecību, ka Melānijai laulībā ar savu ietekmīgo vīru neklājas viegli, jo viņa ir spiesta turēties ēnā un nopakaļus.Melānija Trampa (meitas uzvārdā – Knausa) 1970.gadā piedzima Slovēnijā, kas tolaik bija republika Dienvidslāvijas sastāvā. Deviņdesmito gadu sākumā atstāja mājas, lai veidotu modeles karjeru. Kā modele viņa nonāca ASV un tur iepazinās ar Donaldu Trampu, ar kuru viņa 2005.gadā apprecējās. Trampa 2001.gadā kļuva par ASV pastāvīgo iedzīvotāju, bet 2006.gadā arī par pilsoni. Melānija ir 24 gadus jaunāka par savu vīru miljardieri. Viņa ir Donalda Trampa trešā sieva un viņa jaunākā dēla Barona māte.Prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas laikā izskanējis, ka Trampa, iespējams, 2001.gadā saņēma ASV zaļo karti, kuras izsniegšanas pamats bija "laulības". Tas notika četrus gadu pirms Melānija satika Donaldu.Tiesa gan, Melānija 2005.gadā Lerija Kinga šovā stāstījusi, ka pirms Trampa nekad nav bijusi precējusies, taču imigrācijas advokāts Maikls Vaildes, kurš iepriekš strādājis Trampa uzņēmumos, apgalvo, ka bijusī modele pirms tam tomēr bija precējusies.Vaildes norādīja, ka Trampa 2006.gadā saņēmusi ASV pilsonību, taču pirms tam ASV strādāja un uzturējās ar "uz laulības pamata" izsniegtu zaļo karti, taču Trampa preses pārstāvji noraidījuši šo apgalvojumus: "Pretēji nepatiesi izskanējušam, Melānija nav bijusi precējusies pirms laulības ar misteru Trampu 2005.gadā. Viņa saņēmusi zaļo karti pašas spēkiem," teikts Trampa pārstāvju paziņojumā.Pēc tam, kad tika publicēti Melānijas Trampas kailfoto, kas tika uzņemti viņas modeles karjeras laikā, medijiem radās aizdomas, ka Trampa sieva, iespējams, ASV strādājusi bez nepieciešamajām darba atļaujām, taču pagājušājā nedēļā bijusī modele paziņoja, ka vienmēr pilnībā ievērojusi ASV imigrācijas likumus. "Es gribētu viest pilnīgu skaidrību - es vienmēr esmu pilnībā ievērojusi šīs valsts imigrācijas likumus. Punkts," teiks Melānijas Trampas paziņojumā tviterī. Mediju ziņas, kas it kā liecina par pretējo, viņa raksturoja kā "neprecīzas" vai "vienkārši nepatiesas".Melānija Trampa, kuras vīrs mēdz jo asi vērsties pret nelegālo imigrāciju, apgalvo, ka ASV ieradusies legāli, tomēr pirmās lēdijas kailfoto, kas tika publicēti laikrakstā "New York Post", lika šo viņas versiju apšaubīt. Fotogrāfijas datētas ar 1995.gadu, bet Tramps apgalvojis, ka viņa ASV ieradusies tikai 1996.gadā. Melānija Trampa intervijās medijiem arī skaidrojusi, ka viņai regulāri nācies atgriezties dzimtajā Slovēnijā, lai atjaunotu vīzu. Tomēr, ja viņai būtu bijusi tāda tipa vīza, kāda atbilstoši viņas teiktajam viņai ir bijusi, viņa varētu strādāt un viņai nevajadzētu to regulāri atjaunot, skaidro laikraksts.