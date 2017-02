Neklausot draugu brīdinājumam, saderinājusies aktrise Emma Stouna. FOTO

Ekrāna aktieru ģildes ceremonijas vakaram Emma izvēlējusies ļoti pikantu vakartētrpu.

Emma Stouna un Endrū Garfīlds

















































































41 attēli

Aktieru Emmas Stounas un Endrū Garfīlda attiecības bijušas vētrainas. Te viņi pašķīrušies, te atkal salabuši. Reiz jau Emma bija saderināta ar Endrū, bet līdz altārim tā arī netika. Pāris izšķīrās.Filmas „The Amazing Spider-Man” aktierim Endrū Garfīldam no jauna izdevies iemantot Emmas Stounas uzmanību un ievilināt savos mīlas valgos.„Viņi jau kādu laiciņu atkal ir kopā un pat sākuši runāt par laulībām,” apgalvo kāds vārdā nenosaukts aktieru paziņa.Emma un Endrū bija kopā četrus gadus, bet pērn izšķīrās. Tolaik klīda runas, ka Stouna it kā piekrāpusi draugu ar filmas „La La Land” kolēģi Raienu Goslingu.Taču jau augustā Emma un Endrū bija manīti atkal kopā Londonā. Ap to laiku kādā no intervijām Stouna Garfīldu nodēvēja par „kādu, kuru aizvien ļoti mīl”.Savukārt, kad Garfīldam kāds uzdeva jautājumu, ar ko viņš kopā vēlētos būt uz neapdzīvotas salas, aktieris atbildēja: „Ar Emmu Stounu. Es mīlu Emmu. Ar viņu varētu. Viņa varētu nākt līdzi.”Aizvadītajā svētdienā Emma saņēma Ekrāna aktieru ģildes balvu kā labākā aktrise. Lai gan savā pateicības runā viņa nepieminēja Garfīlda vārdu, tā vien šķita, ka aktrises jutekliskā melnā vakarkleita bija veltīta tieši viņas slepenajai jaunajai (un vecajai) mīlai.Emmas draugi gan šaubās, vai attiecību atjaunošana bija pareizais lēmums. „Šķiet, ka Endrū viņa interesē tik ilgi, kamēr viņš nevar viņu iegūt,” komentējis kāds draugs.