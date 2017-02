Maikla Džeksona meita ar draugu dodas uz Parīzi un šķiras

Vienīgā fotogrāfija ar Snodiju, kuru Džeksona meita atstājusi savā „Instagram” blogā neizdzēstu.

Kāds no Parisas Džeksones paziņām interneta portālam RadarOnline.com norādījis, ka Parisas romāns ar rokeri Maiklu Snodiju ir galā. Pirms nedēļas viņa devusi puisim iespēju sevi pierādīt, bet nu paziņojusi, ka viss beidzies.Aizvadītajā nedēļā pasauli šokēja Parisas sniegtā intervija žurnālam „Rolling Stone”, kurā jauniete vaļsirdīgi pastāstījusi, ka centusies beigt dzīvi pašnāvībā neskaitāmas reizes pēc tam, kad 14 gadu vecumā piedzīvojusi seksuālu vardarbību.Pēc žurnāla iznākšanas, Džeksona meita ar draugu Maiklu Snodiju bija devusies romantiskās brīvdienās uz Francijas galvaspilsētu Parīzi. Tas bija tikai pirms nedēļas, kad Snodijs publiskoja abu kopīgu fotogrāfiju pie Eifeļa torņa un parakstā vēstīja: „Es mīlu Parisu!”Diemžēl šī ir viena no pēdējām, ja ne pati pēdējā, fotogrāfija, kurā pāris redzams kopā. Paziņa teic, ka abi izšķīrušies pavisam īsi pēc šī attēla uzņemšanas. Pēc tam Parisa sociālajos tīklos sākusi publicēt dīvaina satura vēstījumus.Kāda no „Instagram” lietotājām novērojusi sekojošu notikumu gaitu: „Atceros, ka pēc bildes pie Eifeļa torņa, viņa devās atpakaļ uz viesnīcu un uzņēma savādu bildi, kurā met sirdi miskastē. Tad viņa to publiskoja un piebilda kaut ko šādā garā: „Ciešanu saknes ir pieķeršanās”. Pēc šī vēstījuma nekas vairs neliecina par to, ka abi aizvien ir kopā.”Vērīgajai fanei visticamāk ir taisnība. Parisa Džeksone no sava „Instagram” bloga izdzēsusi visas fotogrāfijas, kurās bija kopā ar Snodiju, atstājot tikai vienu. Pirms pieciem mēnešiem publiskotajā attēlā abi redzami atpūšamies Havaju salās. No brīvdienām viņa toreiz atgriežas viena pati bez Snodija.Kāds no Parisas paziņām gan apgalvo, ka abi neesot šķīrušies. Taču Džeksona ģimenei tuvs draugs norādījis portālam RadarOnline.com, ka jau sen bijušas vērojamas pazīmes, ka šīs attiecības labi nebeigsies.„Maikls Snodijs domāja, ka varēs pret Parisu izturēties kā vien vēlas un viņa joprojām paliks,” norāda vārdā nenosauktais informators. „Viņš kļūdījās.”Neviens no pāra preses pārstāvjiem šīs ziņas nav ne apstiprinājis, ne noliedzis.