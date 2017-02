„Keita For Rosme” darbu modes skate







































































































































































„Bet stāsts ir tāds. Šajā nedēļas nogalē (mēneša beigas) mēs, trīs draudzenes, izbraucām atpūtas braucienā pa Latvijas ārēm un pasākuma noslēgumā ietrāpījām vietējā tirdzniecības centrā. Bet tur priekšā "Rosmes" veikals! Es, protams, draudzenēm tūlīt izstāstu par savu brīnišķīgo iepirkšanos Rīgas fabrikas veikaliņa izpārdošanā, un viņas grib redzēt, ko tad es esmu nopirkusi. Ieslīdam veikalā un es tikmēr rādu savus iepriekšējos pirkumus, kamēr atkal jau esmu iekritusi un stāvu pie kases ar brīnišķīgu zilu komplektiņu. Pārdevēja priecīga par manu gandrīz pussimta eiro pirkumu un pat piedāvā atlaižu karti, ko Rīgā man gan neviens nepiedāvāja. Tā nu es dabonu 5% atlaidi! Un tad sākas!!! Draudzenes jau stāv katra savā kabīnē, un iet vaļā mērīšanās un pirkšana.Ko darīt man? Parokos akciju grozā. Ha, te viens trīsstūrītis taisni pie mana iepriekš nopirktā komplektiņa un taisni mana izmēra! Eju pie kases maksāt. Tad savu kabīnes aizkaru paver draudzene! Ir gan tās sievietes acīgas - kur viņa tādu foršu kokvilnas blūzīti atradusi! Arī man jāpērk! Ejam pie kases. Pārdevēja vairs nesmaida. Kabīnes aizkaru paver otra draudzene. Un tik skaists naktskrekliņš! Ejam pie kases un pērkam visas. Pārdevēja vairs no aizkases neiznāk un tāda gluži klusa, bet visus vajadzīgos lielumus atvilktnēs sameklē un visu mums izskaidro. Būtu tā kā jābeidz pirkšanās un jāiet prom. Bet tas akciju grozs pie izejas!Nu arī draudzenēm ir sapirkti komplektiņi, pie kuriem vēl pielasīt klāt smukumiņus tikai par 5.99 vai pat 3.50!!! Bet es ieraugu zeķu stendu. Kā es to varēju aizmirst, ka Rīgas "Rosmē" lēti sapirkos lieliskas zeķes. Ņemu divus pārus un eju pie kases... Pārdevēja cieši un skumji ieskatās man acīs un saka: "Jūs man ar saviem pirkumiem esat...", un es viņu gribu pārtraukt, sakot, ka esam uztaisījušas viņai veselu dienas apgrozījumu, bet viņa pabeidz teikumu šādi - "...norāvušas vidējo pirkumu, un es vairs nedabūšu piemaksu!" Kā tā? Nu tā! Esot pienākums piepārdot un pārdevēja aktivitāte un darbs tiekot mērīts pēc vidējā pirkuma lieluma. Prēmiju viņai vairs neredzēt. Un tad pie kases pienāk mana draudzene Rita, un rokās viņai rozā mežgīņu lupatiņa. NEVAROT NEPIRKT! Maksājot tikai...Es pati personiski padzinu draudzeni no kases un atvainojos pārdevējai. Prom devāmies ar milzīgu vainas sajūtu.Un tagad, visi pārdošanas guru, lūdzu, pasakiet, kā pārdošanā var neņemt vērā sieviešu iepirkšanās psiholoģiju? Kā vispār var iedomāties izveidot it kā stimulēšanas sistēmu, kas pārdevējai liek iegrožot iepirkšanās masu psihozi? Viņas baidās pārdot! Labāk viens liels pirkums dienā, nevis simt mazi! Mēs būtu pirkušas vēl... Un draudzenei noteikti sāp sirds par to nenopirkto rozā mežģīņu prieciņu.Interesanti, kādas vēl ir pārdevēju "stimulēšanas" sistēmas?” vēsta Vija Kilbloka.